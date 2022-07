Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Canoo-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Canoo-Aktie:

4,36 EUR +84,75% (12.07.2022, 16:50)



NASDAQ-Aktienkurs Canoo-Aktie:

4,2811 USD +80,64% (12.07.2022, 16:38)



ISIN Canoo-Aktie:

US13803R1023



WKN Canoo-Aktie:

A2QJX1



Ticker-Symbol Canoo-Aktie:

9XK



Kurzprofil Canoo Inc.:



Canoo Inc. (ISIN: US13803R1023, WKN: A2QJX1, Ticker-Symbol: 9XK) ist ein amerikanisches Unternehmen für Mobilitätstechnologie. Canoo beschäftigt sich mit dem Design und der Entwicklung von Elektrofahrzeugen (EVs). (12.07.2022/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Canoo-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Canoo Inc. (ISIN: US13803R1023, WKN: A2QJX1, Ticker-Symbol: 9XK) unter die Lupe.Das Elektrofahrzeug-Start-up Canoo melde sich am Dienstag eindrucksvoll zurück. Wie das US-Unternehmen mitgeteilt habe, wolle der US-Einzelhandelsgigant Walmart (ISIN: US9311421039, WKN: 860853) 4.500 Fahrzeuge ordern - ein Meilenstein für Canoo.Bei den vollelektrischen Lieferwagen, die Walmart bei Canoo bestellt habe, handle es sich zunächst um das "Lifestyle Delivery Vehicle" (LDV). Der Einzelhändler verfüge zudem über die Option, bis zu 10.000 Einheiten zu bestellen. Walmart wolle die Fahrzeuge für die nachhaltige Auslieferung von Online-Bestellungen einsetzen.Die Fahrzeuge sollten das langfristige Ziel von Walmart unterstützen, bis 2040 emissionsfrei zu werden. Das LDV werde aller Voraussicht nach ab 2023 auf die Straße kommen. In den kommenden Wochen solle jedoch bereits mit Vorablieferungen begonnen werden, um die Fahrzeugkonfiguration zu verfeinern und zu finalisieren, heiße es.Canoo lebe und habe einen Top-Deal an Land gezogen. Das Unternehmen komme nun wieder auf einen Börsenwert in Höhe von einer Milliarde Dollar.Interessierte Anleger sollten nun nicht in die Fahnenstange hineinkaufen und die Canoo-Aktie auf die Watchlist setzen, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 12.07.2022)