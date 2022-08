Herr Bernd Förtsch, Verleger und Eigentümer der Börsenmedien AG, hält mittelbar eine wesentliche Beteiligung an der flatex AG, deren Tochtergesellschaft flatex Bank AG unter der Marke flatex Online-Brokerage betreibt. Die flatex Bank AG erhebt für den Handel in Finanzinstrumenten in der Regel von ihren Kunden Ordergebühren. Die flatex Bank AG hat mit Morgan Stanley, Goldman Sachs, Société Générale, UBS, Vontobel, BNP Paribas und HSBC eine Kooperationsvereinbarung geschlossen, wonach diese Institute den Status eines bevorzugten Partners von Hebelprodukten (Exchange Traded Products) haben und von ihnen emittierte Hebelprodukte durch die flatex Bank AG angeboten werden, die Kunden ohne oder mit reduzierten Ordergebühren handeln können. Die flatex Bank AG erhält in diesem Zusammenhang von Morgan Stanley, Goldman Sachs, Société Générale, UBS.



Kurzprofil Canoo Inc.:



Canoo Inc. (ISIN: US13803R1023, WKN: A2QJX1, Ticker-Symbol: 9XK, NASDAQ-Symbol: GOEV) ist ein amerikanisches Unternehmen für Mobilitätstechnologie. Canoo beschäftigt sich mit dem Design und der Entwicklung von Elektrofahrzeugen (EVs). (05.08.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Canoo-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Canoo Inc. (ISIN: US13803R1023, WKN: A2QJX1, Ticker-Symbol: 9XK, NASDAQ-Symbol: GOEV) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Durch den Walmart-Deal kehre Canoo wieder auf die große Bühne der E-Mobility-Startups zurück. Nach einer kurzen Konsolidierung sollte die Aktie wieder den Vorwärtsgang einlegen.Die Meldung habe vor rund zwei Wochen ein wie eine Bombe geschlagen. Der US-Einzelhandelsgigant Walmart werde 4.500 Liefer-Vans von Canoo ordern. Mit der Option auf weitere 5.500. Ein Meilenstein für das gebeutelte Start-up. Walmart werde gleichzeitig auch Anteilseigner bei Canoo.Die Message sei an der Börse mit einer zwischenzeitlichen Kursverdopplung goutiert worden. Vorausgegangen sei jedoch ein Rückgang des Börsenwerts vom Hoch bei 1,5 Milliarden Dollar auf knapp 450 Millionen Dollar im Tief.Bei den vollelektrischen Lieferwagen, die Walmart bei Canoo bestellt habe, handle es sich zunächst um das "Lifestyle Delivery Vehicle" (LDV). Walmart wolle die Elektro-Vans von Canoo für die Auslieferung von Online-Bestellungen einsetzen. Die Fahrzeuge sollten das langfristige Ziel von Walmart unterstützen, bis 2040 emissionsfrei zu werden.Anleger setzen eine kleine Position auf den spekulativen E-Mobility-Player, so Jochen Kauper von "Der Aktionär". Wer das Risiko eines Einzelinvestments in Fisker nicht eingehen und breiter streuen möchte, der könne in den E-Mobilität Newcomer-Index investieren. Mit dem Faktor-1-Zertifikat (WKN: MA4V6W) habe der Anleger die Möglichkeit, eins zu eins an der Entwicklung des Index teilzuhaben. (Analyse vom 05.08.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link