"Seit Anfang 2020 hat sich im medizinischen Cannabissektor viel getan. Besonders in vielen Teilen der USA wurde Cannabis legalisiert", sage der Experte. Aktuell sei Cannabis in 38 US-Bundesstaaten für medizinische Zwecke und in 21 von ihnen auch für den Freizeitgebrauch legal - das entspreche 76 Prozent des Landes. Im November 2022 habe das Pew Research Center berichtet, dass 88 Prozent der Erwachsenen in den USA die Legalisierung von Cannabis für den medizinischen Gebrauch oder für den Freizeitkonsum befürworten würden.



"Der Rest der Welt hat begonnen, diesem Beispiel zu folgen", beobachte McNeil. Im Jahr 2020 sei in der australischen Hauptstadt Canberra Cannabis für den Anbau und den persönlichen Gebrauch legalisiert worden, nachdem medizinisches Cannabis bereits 2016 erlaubt worden sei.



In Europa sei medizinisches Cannabis vielerorts ebenfalls legal. Auf Malta sei es auch für den Freizeitgebrauch zugelassen. Weitere EU-Länder hätten Cannabis für den Konsum an bestimmten Orten freigegeben - ein Beispiel seien die niederländischen Coffeeshops - oder eine Besitzgrenze in Gramm festgelegt. In den Niederlanden sei für 2023 sogar die Legalisierung des Cannabis-Anbaus für den Freizeitkonsum geplant. Im Vereinigten Königreich würden in Kürze die ersten Phase-II-Studien beginnen, in denen die Wirkung der Cannabis-Substanz Cannabidiol (CBD) bei Chemotherapie-bedingter peripherer Neuropathie und Endometriose untersucht werde.



McNeil stelle fest: "Diese Entwicklungen deuten darauf hin, dass das Interesse an medizinischem Cannabis ungebrochen ist und sich keine Anzeichen für ein Abflauen zeigen." Laut Statista werde der Umsatz des globalen Cannabismarktes bis Ende dieses Jahres 51,28 Milliarden US-Dollar erreichen und bis 2027 auf 92,10 Milliarden US-Dollar steigen.



"Die Welt bewegt sich eindeutig auf eine fortschreitende Liberalisierung von medizinischem Cannabis zu", meine Hector McNeil. "Die medizinischen Eigenschaften der Pflanze sind inzwischen weithin anerkannt. Wie bei vielen Anlagethemen, die sich mit der Legalisierung befassen, schwankt die Stimmung je nach Nachrichtenlage aus den wichtigsten Ländern - in diesem Fall den Vereinigten Staaten - hin und her. Aber der langfristige Trend deutet unserer Meinung nach eindeutig auf eine zunehmende Aufhebung der gesetzlichen Beschränkungen und einen wachsenden Markt hin." (25.05.2023/ac/a/m)







