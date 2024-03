Jürgen Bickel, Geschäftsführer der Storz & Bickel GmbH, sehe im deutschen Cannabis-Gesetz ein wichtiges Beispiel für ganz Europa. Verbraucher bekämen nun "ein sicheres und legales Umfeld für den Cannabiskonsum". Canopy Medical gehe davon aus, dass die Einstufung von Cannabis als Nicht-Narkotikum mehr Patienten dazu veranlassen werde, proaktiv mit ihren Ärzten über medizinisches Cannabis zu sprechen, was den Weg für einen verbesserten Zugang, Aufklärung und Bewusstsein ebnen werde.



Während die Unionsfraktion im Bundestag noch hoffe, das vom Bundesrat abgesegnete und weiterhin umstrittene Cannabis-Gesetz der Ampel-Koalition doch noch aufhalten zu können, würden bei den kanadischen Cannabis-Anbietern wie Canopy Growth, Aurora Cannabis (ISIN CA05156X8504/ WKN A4ZZ0W) und Tilray (ISIN US88688T1007/ WKN A2JQSC) die Champagner-Korken knallen. Auch an der Börse werde mitgefeiert. Tilray-Papiere hätten sich am vergangenen Freitag an der NASDAQ um 18,5 Prozent verteuert, Aurora Cannabis um 26,5 und Canopy Growth um 68,6 Prozent auf 7,69 US-Dollar.



Am Montag setze sich der Kursrausch vorbörslich noch fort. Die Aktie von Canopy Growth liege dabei mit einem Plus von zeitweilig 23 Prozent an der Spitze des Trios.



Die Freude bei den Firmen, die mit Cannabis- und Marihuana-Produkten in Deutschland aktiv seien, sei groß. Doch noch hänge ein Damoklesschwert über dem Gesetz. Ein erneuter Rückzug, wie er zum Beispiel auch im unregulierten Markt in Thailand angekündigt worden sei, könnte schnell große Enttäuschung auslösen.



Aktionäre, die Papiere der "großen" Anbieter halten würden, könnten ihre Papiere weiter halten. Kurzfristige Gewinnmitnahmen könnten indes jederzeit auch heftige Kursabtaucher auslösen. "Der Aktionär" rate: Engagierte Spekulanten sollten bei den recht marktengen Cannabis-Papieren unbedingt mit Limits und Stopp-Losses arbeiten. Das Geschäft der Cannabis-Anbieter bleibe risikoreich, schwarze Zahlen seien noch Wunschtraum. (25.03.2024/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nach jahrzehntelangen Diskussionen hat der Bundesrat am Freitag den Weg für eine Legalisierung von Cannabis in Deutschland freigemacht, so Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär".