In unserem Best-Case-Szenario gelingt es der FED, durch ihren anhaltenden Straffungskurs die Wirtschaft anzukurbeln, so die Experten von Candriam. Infolgedessen würden die Experten allerdings erwarten, dass der Anstieg der 10-jährigen US-Renditen nachlasse.



Auch in der Eurozone belaste die Inflation Unternehmen, Verbraucher und EZB-Politiker. Die EZB habe ein neues Instrument vorgestellt, das "Transmissionsschutzinstrument" (TPI). Und auch nach der Erhöhung des Zinssatzes um 50 Basispunkte seien weitere Zinserhöhungen nach wie vor zu erwarten und würden von der Entwicklung der künftigen Wirtschaftsdaten abhängen.



Die verringerten Gaslieferungen Russlands würden nun die Gründe für eine ausgewogene Asset Allocation in Frage stellen. Denn die Wirtschaft der Europäischen Union sei durch das Tauziehen mit Russland um Gasmengen besonders gefährdet. Mit der Ankündigung Moskaus, seine Gaslieferungen nach Europa um 20% zu kürzen, würden sich die Risiken zu verwirklichen beginnen, die die Experten in den vergangenen Monaten beschrieben hätten, und seien nun Teil ihres Szenarios.



Die Sorgen der Anleger würden sich von Inflations- auf Wachstumssorgen verlagern.



Eine weiche Landung sei in Gefahr, wenn die Zinsen brutal und schneller als erwartet steigen würden - etwa wenn der Inflationsdruck durch einen neuen Energieschock zunehme oder einfach auf dem derzeitigen Niveau bleibe.



Derweil würden sich andere Länder mit dem Stagflationsdilemma der Bank of England (BoE) konfrontiert sehen: Selbst wenn sich die Wachstumsaussichten drastisch verschlechtern würden, gebe es Anzeichen für einen Aufwärtsdruck auf die Inflationserwartungen und das kurzfristige Lohn- und Preissetzungsverhalten.



Und auch wenn es niemand mehr hören möchte: Nicht zuletzt bleibe die Bedrohung durch COVID-19 und seine Varianten bestehen, denn das Virus entwickle sich weiter und verbreite sich mit unterschiedlicher Geschwindigkeit in der Welt.



"Nachdem wir bereits erlebt haben, wie durch die gleichzeitigen Schocks Aktien- und Anleihenmärkte gleichermaßen verloren haben, haben wir uns mit unserer Multi-Asset-Strategie so positioniert, dass sie mit der derzeitigen Konjunkturabschwächung zurechtkommt."



"In Vorbereitung auf die nächste Phase des Zyklus bleiben wir bei Aktien aus der Eurozone untergewichtet, setzen weiterhin Derivate zur Absicherung ein und bleiben ansonsten neutral. Wir halten ein gewisses Engagement in Rohstoffen, einschließlich Gold", erläutere Nadège Dufossé. "Im Bereich der festverzinslichen Wertpapiere ist unsere Strategie durationsneutral und bleibt diversifiziert." (02.08.2022/ac/a/m)







Brüssel (www.aktiencheck.de) - Die Wahl einer neuen Regierung in Italien wird uns die kommenden Wochen beschäftigen. Denn die politische Instabilität macht EU-Finanzhilfen für das hoch verschuldete Land schwierig, so die Experten von Candriam.Die wirtschaftliche Lage sei neben dem Aufstieg rechtsextremer Parteien auch eines der wichtigsten Themen vor den Wahlen im September.Mehrere Zentralbanken würden tagen. Mit Spannung werde die Entscheidung der Bank of England erwartet. Denn auch im Vereinigten Königreich habe die Inflation ein 40-Jahres-Hoch erreicht, und die BoE habe die Zinsen bereits auf 1,25% erhöht. Auch dieses mal werde die Forward Guidance entscheidend sein.Auch in den USA werde es wieder interessant: Die US-Arbeitsmarktzahlen würden zeigen, ob die US-Notenbank FED mit ihren Maßnahmen erfolgreich sei. Ziel sei es gewesen, den Arbeitsmarkt auszugleichen und das Wachstum ausreichend zu verlangsamen. Wenn die Daten den Erwartungen entsprechen würden, würde das der Straffungspolitik der FED Rückenwind verleihen. Allerdings würde es dann etwas langsamer weitergehen.Außerdem werde China seinen Frühindikator für das Verarbeitende Gewerbe und den Dienstleistungssektor veröffentlichen. Für Investoren seien insbesondere die ersten Wachstumsschätzungen nach der jüngsten Politbüro-Sitzung interessant, wo das Wachstumsziel von 5,5% in Frage gestellt worden sei.Während die zunehmend schlechteren Fundamentaldaten das Marktumfeld scheinbar beeinträchtigen würden, würden die Märkte auf die Ankündigungen der Zentralbanken blicken, auch wenn diese immer stärker datenabhängig würden.