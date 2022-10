Drei Unternehmen zeichneten sich durch ihre Bemühungen aus, Menschenrechtsrisiken bei der Nutzung von KI und FRT zu mindern: Microsoft, Motorola Solutions und Thales.



Brüssel (www.aktiencheck.de) - Mit seiner Investoreninitiative zu Risiken der Gesichtserkennungstechnologie ("FRT") setzt sich Candriam dafür ein, dass Menschenrechtsrisiken, die von dieser Technologie ausgehen, stärker im öffentlichen Diskurs wahrgenommen werden, so Candriam in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Nun, ein Jahr nach dem Start der Initiative, zieht Candriam mit einem Zwischenbericht ein Fazit und stellt erste Ergebnisse vor. Der Initiative des global tätigen nachhaltigen Multi-Asset-Investmentmanagers haben sich mittlerweile 20 weitere Investoren angeschlossen, darunter Aviva Investors, Domini Impact Investments LLC und Robeco. Für das Update befragten die Initiatoren unter anderem 15 Unternehmen aus dem FRT-Bereich dazu, wie sie die Risiken im Zusammenhang mit Menschenrechten bewerten, managen und mindern.Der Bericht zeigt vier zentrale Problembereiche auf: das potenzielle Risiko rassistischer und geschlechtsspezifischer Voreingenommenheit, die fragwürdige Genauigkeit der Technologie, Bedenken hinsichtlich des Datenschutzes sowie des Missbrauchs von FRT.- Die Gesetzgebung hat Mühe, mit der Technologie Schritt zu halten. Es ist deshalb für Unternehmen wichtig, über die rechtlichen Aspekte hinaus zu agieren und sich selbst ethische Vorgaben zu setzen. Viele Unternehmen sprechen offen über ethische Fragen künstlicher Intelligenz ("KI") und einen verantwortungsvollen Ansatz für FRT – ein positives Zeichen für Sorgfalt und Rücksichtnahme, die sich in der Regel in der gesamten Geschäftstätigkeit eines Unternehmens deutlich äußern.- Unternehmen sollten über eine Governance verfügen, die sich speziell auf Menschenrechtsrisiken bezieht, und eine detaillierte Menschenrechtsrichtlinie mit Bezugnahmen auf den Einsatz von KI und FRT veröffentlichen. Bisher nehmen nur 4 von 15 Unternehmen FRT in ihre Menschenrechtsrichtlinie auf.- Technologie, die eine Zuordnung von Menschen in bestimmte Gruppen ermöglicht, birgt zu viel Potenzial für Diskriminierung und Menschenrechtsverletzungen und sollte daher unbedingt vermieden werden.- Unternehmen werden dazu ermutigt, Verkäufe an Strafverfolgungsbehörden einzustellen, bis eine angemessene Gesetzgebung über den Einsatz der Technologie in dem jeweiligen Land in Kraft getreten ist.- Der Schwerpunkt bei FRT sollte darauf liegen, Menschen bei der Identifizierung und Authentifizierung zu unterstützen. Ein Algorithmus sollte keine Entscheidung treffen, die zu einer Folgeaktion führen kann. Die Hoheit und Aufsicht von Menschen sind unerlässlich.