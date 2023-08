NASDAQ-Aktienkurs Canadian Solar-Aktie:

26,02 USD -3,24% (24.08.2023, 22:00)



ISIN Canadian Solar-Aktie:

CA1366351098



WKN Canadian Solar-Aktie:

A0LCUY



Ticker-Symbol Canadian Solar-Aktie:

L5A



NASDAQ-Symbol Canadian Solar-Aktie:

CSIQ



Kurzprofil Canadian Solar Inc.:



Canadian Solar Inc. (ISIN: CA1366351098, WKN: A0LCUY, Ticker-Symbol: L5A, NASDAQ-Symbol: CSIQ) ist ein Unternehmen für Solarenergie und Batterien. Das Unternehmen ist ein Anbieter von Solarstromprodukten, Dienstleistungen und Systemlösungen mit Niederlassungen in Nordamerika, Südamerika, Europa, Afrika, dem Nahen Osten, Australi en und Asien. Zu seinen Segmenten gehören CSI Solar und Global Energy. Das Unternehmen entwirft, entwickelt und produziert Solar-Ingots, Wafer, Zellen, Module und Solarstromprodukte.



Das Segment CSI Solar umfasst in erster Linie das Design, die Entwicklung, die Herstellung und den Verkauf einer Reihe von Solarenergieprodukten, darunter Solarmodule, Solarsystem-Kits, Batteriespeicherlösungen, Energie und andere Materialien, Komponenten und Dienstleistungen. Das Segment Globale Energie besteht aus globalen Solar- und Energiespeicherprojekten, Betriebs- und Wartungsdienstleistungen (O&M) und Asset Management, Strom sowie anderen Entwicklungsdienstleistungen. Die Produkte des Unternehmens umfassen eine Reihe von Solarmodulen für den Einsatz in privaten, gewerblichen und industriellen Solarstromanlagen. (25.08.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Canadian Solar-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jürgen Dreifürst vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Canadian Solar Inc. (ISIN: CA1366351098, WKN: A0LCUY, Ticker-Symbol: L5A, NASDAQ-Symbol: CSIQ) unter die Lupe.Obwohl kalendarisch noch aktuell der Sommer vorherrsche, seien eine Vielzahl von Solar-Konzernen bereits im Herbstblues oder sogar schon in der Winterdepression angelangt. Zu diesen Unternehmen gehöre zweifellos der Solarmodulhersteller Canadian Solar. Die jüngst vorgelegten Unternehmenszahlen der Kanadier würden einmal mehr verdeutlichen, wie angespannt die Lage im Solar-Sektor sei. Die Analystenschätzungen seien nur zum Teil erfüllt worden. Während die Umsatzprognosen um durchschnittlich etwas mehr als 5% verfehlt worden seien, habe das Unternehmen beim Gewinn je Aktie durchaus überzeugen können.Sowohl das sehr schwache Wachstum beim Umsatz als auch die Nichterfüllung der eigenen Prognosen würden auf dem Kurs des kanadischen Konzerns lasten. Innerhalb einer Woche summiere sich das Kursminus auf knapp 16%. Dementsprechend grauenhaft zeige sich das Chartbild. Die Canadian Solar-Aktie befinde sich weiter im Abwärtstrend. Sollte die Aktie bei ungefähr 20 Euro keinen Halt finden, würden weitere Kursverluste drohen. Solange das Papier keinen Boden finde, gebe es keinen Grund einzusteigen, und das, obwohl die Aktie mit einem KGV von 4 durchaus günstig bewertet sei, so Jürgen Dreifürst vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 25.08.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Canadian Solar-Aktie:24,21 EUR +0,50% (25.08.2023, 14:54)