Anleger meiden die Branche zunächst, die Papiere von Candian Solar nach dem Bruch der Unterstützungslinie ohnehin, und warten eine nachhaltige Bodenbildung der Branchenwerte ab, so Max Gross von "Der Aktionär". (Analyse vom 22.08.2023)



Börsenplätze Canadian Solar-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Canadian Solar-Aktie:

25,36 EUR -10,20% (22.08.2023, 17:27)



NASDAQ-Aktienkurs Canadian Solar-Aktie:

27,22 USD -11,57% (22.08.2023, 16:44)



ISIN Canadian Solar-Aktie:

CA1366351098



WKN Canadian Solar-Aktie:

A0LCUY



Ticker-Symbol Canadian Solar-Aktie:

L5A



NASDAQ-Symbol Canadian Solar-Aktie:

CSIQ



Kurzprofil Canadian Solar Inc.:



Canadian Solar Inc. (ISIN: CA1366351098, WKN: A0LCUY, Ticker-Symbol: L5A, NASDAQ-Symbol: CSIQ) ist ein Unternehmen für Solarenergie und Batterien. Das Unternehmen ist ein Anbieter von Solarstromprodukten, Dienstleistungen und Systemlösungen mit Niederlassungen in Nordamerika, Südamerika, Europa, Afrika, dem Nahen Osten, Australi en und Asien. Zu seinen Segmenten gehören CSI Solar und Global Energy. Das Unternehmen entwirft, entwickelt und produziert Solar-Ingots, Wafer, Zellen, Module und Solarstromprodukte.



Das Segment CSI Solar umfasst in erster Linie das Design, die Entwicklung, die Herstellung und den Verkauf einer Reihe von Solarenergieprodukten, darunter Solarmodule, Solarsystem-Kits, Batteriespeicherlösungen, Energie und andere Materialien, Komponenten und Dienstleistungen. Das Segment Globale Energie besteht aus globalen Solar- und Energiespeicherprojekten, Betriebs- und Wartungsdienstleistungen (O&M) und Asset Management, Strom sowie anderen Entwicklungsdienstleistungen. Die Produkte des Unternehmens umfassen eine Reihe von Solarmodulen für den Einsatz in privaten, gewerblichen und industriellen Solarstromanlagen. (22.08.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Canadian Solar-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Max Gross vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Canadian Solar Inc. (ISIN: CA1366351098, WKN: A0LCUY, Ticker-Symbol: L5A, NASDAQ-Symbol: CSIQ) unter die Lupe.Die in den vergangenen Wochen ohnehin stark unter Druck stehende Solarbranche werde ihre schlechten Schlagzeilen nicht los. Mit Canadian Solar habe heute ein weiterer Modulhersteller Quartalszahlen präsentiert, die den Erwartungen des Marktes nicht gerecht würden.Egal ob SolarEdge, Enphase Energy, SMA Solar oder JinkoSolar, reihenweise würden Solaraktien nach Veröffentlichung ihrer Quartalszahlen auf neue Tiefs fallen. Die Branche habe seit Wochen mit einer Abwärtstrendbeschleunigung zu kämpfen und verprelle so ihre im letzten Jahr noch erfolgsverwöhnten Investoren.Mit zweistelligen Kursverlusten sorge heute Canadian Solar für den nächsten Nackenschlag. Der Markt strafe gnadenlos das vergleichsweise geringe Wachstum sowie die Verfehlung der Umsatzprognose ab.Gegenüber dem Vorjahr hätten sich die Kanadier nur um 2,2 Prozent auf 2,36 Mrd. Dollar steigern können; Analysten hätten mit Erlösen in Höhe von 2,5 Mrd. Dollar gerechnet. Die deutliche Verlangsamung beim Wachstum überschatte denn auch, dass sich der Gewinn pro Aktie mit 2,39 Dollar äußerst stark gezeigt habe, und die Marktprognose von 1,34 Dollar pro Aktie habe pulverisieren können. Netto habe das Unternehmen 170 Mio. Dollar verdient.Das Volumen ausgelieferter Module sei gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 62 Prozent auf eine Gesamtleistung von 8,2 Gigawatt geklettert, davon seien 41 Megawatt an unternehmenseigene Solarparks gegangen. Die Auftragsbücher seien mit einem Backlog von 25 Gigawatt ordentlich gut gefüllt.Zweitens habe das Unternehmen aufgrund hoher Lagerbestände, dieser Trend zeichne sich inzwischen branchenweit ab, Abschreibungen vornehmen müssen. Dadurch sei auch bei der Bruttomarge die Prognose verfehlt worden. Analysten hätten eine operative Marge von etwa 20 Prozent erwartet, Candian Solar habe nach den Abschreibungen aber nur 18,6 Prozent vorweisen können. Die Furcht vor sinkenden Margen habe Investoren in den vergangenen Wochen auch bei Enphase Energy und SolarEdge die Flucht ergreifen lassen.Ein zweistelliger Tagesverlust, aktuell 11,5 Prozent, sei das letzte, was die ohnehin angeschlagene Aktie gebrauchen könne: Candian Solar falle damit wie zuvor JinkoSolar unter eine mehrjährige Unterstützungslinie, sodass eine Fortsetzung des ohnehin dynamischen Abwärtstrends wahrscheinlich sei.Eine Bodenbildung dürfte sich frühestens in einigen Wochen abzeichnen, bis dahin müssten Anleger mit weiteren Verlusten rechnen.Auch die Quartalszahlen von Candian Solar könnten in der Solarbranche nicht für positive Schlagzeilen sorgen, die miese Stimmung und mit ihr weitere Kursverluste dürften daher anhalten.