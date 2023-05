unter folgendem Link.



ISIN Canadian Solar-Aktie:

CA1366351098



WKN Canadian Solar-Aktie:

A0LCUY



Ticker-Symbol Canadian Solar-Aktie:

L5A



NASDAQ-Symbol Canadian Solar-Aktie:

CSIQ



Kurzprofil Canadian Solar Inc.:



Canadian Solar Inc. (ISIN: CA1366351098, WKN: A0LCUY, Ticker-Symbol: L5A, NASDAQ-Symbol: CSIQ) ist ein Unternehmen für Solarenergie und Batterien. Das Unternehmen ist ein Anbieter von Solarstromprodukten, Dienstleistungen und Systemlösungen mit Niederlassungen in Nordamerika, Südamerika, Europa, Afrika, dem Nahen Osten, Australi en und Asien. Zu seinen Segmenten gehören CSI Solar und Global Energy. Das Unternehmen entwirft, entwickelt und produziert Solar-Ingots, Wafer, Zellen, Module und Solarstromprodukte. Das Segment CSI Solar umfasst in erster Linie das Design, die Entwicklung, die Herstellung und den Verkauf einer Reihe von Solarenergieprodukten, darunter Solarmodule, Solarsystem-Kits, Batteriespeicherlösungen, Energie und andere Materialien, Komponenten und Dienstleistungen. Das Segment Globale Energie besteht aus globalen Solar- und Energiespeicherprojekten, Betriebs- und Wartungsdienstleistungen (O&M) und Asset Management, Strom sowie anderen Entwicklungsdienstleistungen. Die Produkte des Unternehmens umfassen eine Reihe von Solarmodulen für den Einsatz in privaten, gewerblichen und industriellen Solarstromanlagen. (27.05.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Canadian Solar-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jürgen Dreifürst vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Canadian Solar Inc. (ISIN: CA1366351098, WKN: A0LCUY, Ticker-Symbol: L5A, NASDAQ-Symbol: CSIQ) unter die Lupe.Um die weltweiten Klimaziele zu erreichen bedürfe es massiver Investitionen in erneuerbare Energien wie der Solarindustrie. Eine Aktie aus dem Sektor scheine bei den meisten Anlegern noch unter dem Radar zu laufen, obwohl das Unternehmen seit Jahresanfang höhere Kurzuwächse als JinkoSolar aufweisen könne.Bei dem Unternehmen handele es sich um Canadian Solar. Das kanadische Solar- und Batterieunternehmen habe mit den zuletzt vorgelegten Unternehmenszahlen durchweg überzeugen können. Im ersten Quartal habe der Konzern seinen Nettoumsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 36% auf 1,7 Mrd. USD gesteigert. Canadian Solar habe ein operatives Ergebnis von etwas mehr als 145 Mio. USD erzielt, das seien etwa 10 Mio. USD mehr als ein Jahr zuvor gewesen, dabei sei die operative Marge von zuvor 2,6 auf nunmehr 9,9% erhöht worden.Seit Bekanntgabe der Konzernzahlen habe die Canadian Solar-Aktie rund 10% zugelegt. Noch höher sei der Kurzuwachs seit Anfang des Jahres. Während Aktien wie SolarEdge und JinkoSolar fast unverändert notieren würden, summiere sich der Kursgewinn der Canadian Solar-Aktie auf 30%.Trotz der normalen saisonalen Schwäche des ersten Quartals habe Canadian Solar hier nach eigenen Angaben einen Rekordgewinn erzielt. Für die Zukunft erwarte die Gesellschaft eine weitere Rentabilitäts- und Volumensteigerung. Mit dem Börsengang der Tochtergesellschaft CSI Solar verfüge man über eine weitere Plattform, um Wachstum und Kosteneffizienz zu generieren, so das Unternehmen. (Analyse vom 26.05.2023)