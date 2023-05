NASDAQ-Aktienkurs Canadian Solar-Aktie:

Kurzprofil Canadian Solar Inc.:



Canadian Solar Inc. (ISIN: CA1366351098, WKN: A0LCUY, Ticker-Symbol: L5A, NASDAQ-Symbol: CSIQ) ist ein Unternehmen für Solarenergie und Batterien. Das Unternehmen ist ein Anbieter von Solarstromprodukten, Dienstleistungen und Systemlösungen mit Niederlassungen in Nordamerika, Südamerika, Europa, Afrika, dem Nahen Osten, Australi en und Asien. Zu seinen Segmenten gehören CSI Solar und Global Energy. Das Unternehmen entwirft, entwickelt und produziert Solar-Ingots, Wafer, Zellen, Module und Solarstromprodukte. Das Segment CSI Solar umfasst in erster Linie das Design, die Entwicklung, die Herstellung und den Verkauf einer Reihe von Solarenergieprodukten, darunter Solarmodule, Solarsystem-Kits, Batteriespeicherlösungen, Energie und andere Materialien, Komponenten und Dienstleistungen. Das Segment Globale Energie besteht aus globalen Solar- und Energiespeicherprojekten, Betriebs- und Wartungsdienstleistungen (O&M) und Asset Management, Strom sowie anderen Entwicklungsdienstleistungen. Die Produkte des Unternehmens umfassen eine Reihe von Solarmodulen für den Einsatz in privaten, gewerblichen und industriellen Solarstromanlagen. (22.05.2023/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Canadian Solar-Aktienanalyse von Oppenheimer:Oppenheimer hebt in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie von Canadian Solar Inc. (ISIN: CA1366351098, WKN: A0LCUY, Ticker-Symbol: L5A, NASDAQ-Symbol: CSIQ) von 60 auf 68 USD.Angesichts der weltweit steigenden Nachfrage nach Solar- und Speicherkapazitäten zeige Canadian Solar weiterhin gute Leistungen und zeige gleichzeitig sein operatives Leverage-Potenzial, so der Analyst in einer am Freitag veröffentlichten Studie. Der Börsengang in Shanghai solle zur Finanzierung des Kapazitätsausbaus in Asien beitragen.Oppenheimer hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "outperform"-Rating für die Canadian Solar-Aktie bestätigt und das Kursziel von 60 auf 68 USD angehoben. (Analyse vom 19.05.2023)