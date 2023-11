NASDAQ-Aktienkurs Canadian Solar-Aktie:

Kurzprofil Canadian Solar Inc.:



Canadian Solar Inc. (ISIN: CA1366351098, WKN: A0LCUY, Ticker-Symbol: L5A, NASDAQ-Symbol: CSIQ) ist ein Unternehmen für Solarenergie und Batterien. Das Unternehmen ist ein Anbieter von Solarstromprodukten, Dienstleistungen und Systemlösungen mit Niederlassungen in Nordamerika, Südamerika, Europa, Afrika, dem Nahen Osten, Australi en und Asien. Zu seinen Segmenten gehören CSI Solar und Global Energy. Das Unternehmen entwirft, entwickelt und produziert Solar-Ingots, Wafer, Zellen, Module und Solarstromprodukte.



Das Segment CSI Solar umfasst in erster Linie das Design, die Entwicklung, die Herstellung und den Verkauf einer Reihe von Solarenergieprodukten, darunter Solarmodule, Solarsystem-Kits, Batteriespeicherlösungen, Energie und andere Materialien, Komponenten und Dienstleistungen. Das Segment Globale Energie besteht aus globalen Solar- und Energiespeicherprojekten, Betriebs- und Wartungsdienstleistungen (O&M) und Asset Management, Strom sowie anderen Entwicklungsdienstleistungen. Die Produkte des Unternehmens umfassen eine Reihe von Solarmodulen für den Einsatz in privaten, gewerblichen und industriellen Solarstromanlagen. (15.11.2023/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Canadian Solar-Aktienanalyse von J.P. Morgan Securities:Mark Strouse, Analyst von J.P. Morgan Securities, stuft die Aktie von Canadian Solar Inc. (ISIN: CA1366351098, WKN: A0LCUY, Ticker-Symbol: L5A, NASDAQ-Symbol: CSIQ) von "neutral" auf "underweight" herab, mit einem Kursziel von 22 USD statt 32 USD.Die Canadian Solar-Aktie habe sich in den letzten Monaten trotz des deutlichen Rückgangs der weltweiten Modulverkaufspreise etwas besser entwickelt als die Konkurrenz, was in den nächsten Quartalen ein Abwärtsrisiko darstelle. Während die Solarbranche in den kommenden Quartalen in bestimmten Märkten ihre Lagerbestände abbaue, würden sich andere Bereiche der Wertschöpfungskette, die über eine größere Preissetzungsmacht verfügen würden, wie Nachführsysteme und Wechselrichter, schneller erholen als Module. Strouse gehe davon aus, dass sich die Canadian Solar-Aktie unterdurchschnittlich entwickeln werde, bis sich die Aussichten verbessern würden.Mark Strouse, Analyst von J.P. Morgan Securities, stuft die Canadian Solar-Aktie von "neutral" auf "underweight" herunter. (Analyse vom 15.11.2023)