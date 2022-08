Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Canadian Solar Inc.:



Canadian Solar Inc. (ISIN: CA1366351098, WKN: A0LCUY, Ticker-Symbol: L5A, NASDAQ-Symbol: CSIQ) ist ein Unternehmen für Solarenergie und Batterien. Das Unternehmen ist ein Anbieter von Solarstromprodukten, Dienstleistungen und Systemlösungen mit Niederlassungen in Nordamerika, Südamerika, Europa, Afrika, dem Nahen Osten, Australi en und Asien. Zu seinen Segmenten gehören CSI Solar und Global Energy. Das Unternehmen entwirft, entwickelt und produziert Solar-Ingots, Wafer, Zellen, Module und Solarstromprodukte. Das Segment CSI Solar umfasst in erster Linie das Design, die Entwicklung, die Herstellung und den Verkauf einer Reihe von Solarenergieprodukten, darunter Solarmodule, Solarsystem-Kits, Batteriespeicherlösungen, Energie und andere Materialien, Komponenten und Dienstleistungen. Das Segment Globale Energie besteht aus globalen Solar- und Energiespeicherprojekten, Betriebs- und Wartungsdienstleistungen (O&M) und Asset Management, Strom sowie anderen Entwicklungsdienstleistungen. Die Produkte des Unternehmens umfassen eine Reihe von Solarmodulen für den Einsatz in privaten, gewerblichen und industriellen Solarstromanlagen. (18.08.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Canadian Solar-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Canadian Solar Inc. (ISIN: CA1366351098, WKN: A0LCUY, Ticker-Symbol: L5A, NASDAQ-Symbol: CSIQ) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktien von Canadian Solar würden am heutigen Donnerstag mit dicken Pluszeichen förmlich ins Auge stechen. Die Anleger würden damit die starken Zahlen zum zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2022 goutieren, die der kanadische Solarmodul-Hersteller präsentiert habe. Und es gebe noch eine weitere gute Nachricht, die den Investoren gefallen dürfte.Konkret: Im zweiten Jahresviertel hätten die Kandier ihre Erlöse um 62 Prozent auf 2,31 Milliarden Dollar steigern können. Das sei mehr, als es Analysten erwartet hätten. Diese hätten lediglich mit 2,23 Milliarden Dollar gerechnet.Beim Gewinn sei das Überraschungsmoment noch stärker. Statt der von den Experten prognostizierten 58 Cent je Aktie hätten letztlich überragende 1,10 Dollar in den Büchern gestanden.Für das Gesamtjahr 2022 habe Canadian Solar nun die Prognose für den Gesamtumsatz auf eine Spanne von 7,5 bis 8 Milliarden Dollar angehoben. Bisher hätten 7 bis 7,5 Milliarden Dollar im Raum gestanden.Die Aktie gewinne am Donnerstag mehr als 18 Prozent auf 46,39 Dollar.Die Zahlen von Canadian Solar seien herausragend. Dazu würden die erhöhten Jahresprognosen für Feierstimmung sorgen. Da Solar-Werte jedoch eine hohe Volatilität aufweisen würden, empfehle sich - für weniger risikofreudige Anleger - besser ein breit aufgestellter Index: Der Solar Top 10 Index . In diesem handverlesenen Aktienkorb seien zehn aussichtsreiche Unternehmen aus der Branche vertreten. Neben Canadian Solar sind etwa auch die Wechselrichter-Spezialisten SolarEdge oder Enphase sowie Projektierer und Parkbetreiber wie Encavis oder Neoen dabei, sodass die gesamte Wertschöpfungskette der Solarbranche abgebildet wird, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". (Analyse vom 18.08.2022)