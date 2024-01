Börsenplätze Canadian Solar-Aktie:



Canadian Solar Inc. (ISIN: CA1366351098, WKN: A0LCUY, Ticker-Symbol: L5A, NASDAQ-Symbol: CSIQ) ist ein Unternehmen für Solarenergie und Batterien. Das Unternehmen ist ein Anbieter von Solarstromprodukten, Dienstleistungen und Systemlösungen mit Niederlassungen in Nordamerika, Südamerika, Europa, Afrika, dem Nahen Osten, Australi en und Asien. Zu seinen Segmenten gehören CSI Solar und Global Energy. Das Unternehmen entwirft, entwickelt und produziert Solar-Ingots, Wafer, Zellen, Module und Solarstromprodukte.



Das Segment CSI Solar umfasst in erster Linie das Design, die Entwicklung, die Herstellung und den Verkauf einer Reihe von Solarenergieprodukten, darunter Solarmodule, Solarsystem-Kits, Batteriespeicherlösungen, Energie und andere Materialien, Komponenten und Dienstleistungen. Das Segment Globale Energie besteht aus globalen Solar- und Energiespeicherprojekten, Betriebs- und Wartungsdienstleistungen (O&M) und Asset Management, Strom sowie anderen Entwicklungsdienstleistungen. Die Produkte des Unternehmens umfassen eine Reihe von Solarmodulen für den Einsatz in privaten, gewerblichen und industriellen Solarstromanlagen. (23.01.2024/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Canadian Solar-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jürgen Dreifürst vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Canadian Solar Inc. (ISIN: CA1366351098, WKN: A0LCUY, Ticker-Symbol: L5A, NASDAQ-Symbol: CSIQ) unter die Lupe.Nachdem der weltweit größte Vermögensverwalter BlackRock jüngst seine Beteiligung am israelischen Solarmodulhersteller auf 15,8 Prozent erhöht habe, investiere der US-Vermögensverwalter erneut in einen Solarkonzern.BlackRock investiere diesmal 500 Millionen US-Dollar in Recurrent Energy, einer Tochtergesellschaft von Canadian Solar. Mit der Finanzspritze erhalte BlackRock eine Wandelbeteiligung, die zu einer Beteiligung in Hohe von 20 Prozent an Recurrent Energy führen könnte.Die 500 Millionen Dollar kämen aus einem Klimainfrastrukturfonds, der sich insbesondere auf die Förderung und den Ausbau von erneuerbare Energien konzentriere. Mit dem Geld möchte BlackRock die Expansion in Nordamerika und Europa vorantreiben. Bis es so weit sei, müssten erst noch die behördlichen Genehmigungen abgewartet werden.Die Nachricht komme an der Börse gut an und sorge dafür, dass die Aktie des Mutterkonzerns Canadian Solar mehr als 15 Prozent zulegen könne. Wie für die meisten anderen Solarwerte, so sei das Börsenjahr 2023 für die Aktionäre von Canadian Solar sehr enttäuschend verlaufen - die Aktie habe im letzten Jahr Kursverluste von 20 Prozent verbucht. Obwohl Canadian Solar mit einem KGV 6 durchaus attraktiv bewertet ist, sollten Anleger bei der Aktie äußerst vorsichtig agieren, so Jürgen Dreifürst.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Der Preis der Finanzinstrumente wird von einem Index als Basiswert abgeleitet. Die Börsenmedien AG hat diesen Index entwickelt und hält die Rechte hieran. Mit dem Emittenten der dargestellten Wertpapiere hat die Börsenmedien AG eine Kooperationsvereinbarung geschlossen, wonach sie dem Emittenten eine Lizenz zur Verwendung des Index erteilt. Die Börsenmedien AG erhält insoweit von den Emittenten Vergütungen.