Börsenplätze Cameco-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Cameco-Aktie:

23,205 EUR -12,71% (12.10.2022, 15:44)



TSE-Aktienkurs Cameco-Aktie:

35,62 CAD -2,86% (11.10.2022)



NYSE-Aktienkurs Cameco-Aktie:

25,80 USD +1,67% (11.10.2022)



ISIN Cameco-Aktie:

CA13321L1085



WKN Cameco-Aktie:

882017



Ticker-Symbol Cameco-Aktie Deutschland:

CJ6



TSE Ticker-Symbol Cameco-Aktie:

CCO



Kurzprofil Cameco Corp.:



Cameco Corp. (ISIN: CA13321L1085, WKN: 882017, Ticker-Symbol: CJ6, TSE-Symbol: CCO) ist ein in Kanada beheimateter Uranproduzent mit Sitz in Saskatoon, Saskatchewan. Das Unternehmen zählt zu den größten Förderern von Uran und erreicht mit den Abbaukapazitäten in den USA und in Kanada einen Anteil an der weltweiten Uranproduktion von rund 15%. (12.10.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Cameco-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" die Cameco-Aktie (ISIN: CA13321L1085, WKN: 882017, Ticker-Symbol: CJ6, TSE-Symbol: CCO) nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der größte westliche Uranproduzent Cameco expandiere - und zwar gewaltig. Gemeinsam mit Brookfield Renewable Partner wolle Cameco für acht Milliarden Dollar Westinghouse Electric erwerben. Die Aktie von Cameco gebe deutlich nach. Der Grund dürfte vor allem eine große Kapitalerhöhung sein, die das Unternehmen zur Finanzierung vornehme.Im Gesamtpreis enthalten sei der Erlös aus dem Verkauf eines nicht zum Kerngeschäft gehörenden Vermögenswerts, der noch vor Abschluss des Westinghouse-Verkaufs erwartet werde. Das Geschäft werde voraussichtlich im zweiten Halbjahr 2023 abgeschlossen. Cameco hole sich rund 650 Millionen Dollar über die Ausgabe neuer Aktien in die Kasse. Das Ganze laufe im Rahmen eines Bought Deals, sprich ein Konrsortium aus Banken und Brokern werde die Platzierung der Aktien übernehmen und auch garantieren. Ein Großteil dürfte an institutionelle Investoren gehen.Es werde erwartet, dass die Vereinbarung eine Gelegenheit für Wachstum im gesamten Nuklearsektor schaffen werde, so die Unternehmen. Westinghouse betreue etwa die Hälfte der Kernkraftreaktoren in der Welt. Damit würde Cameco enorm in das Servicegeschäft expandieren.Das sei eine Überraschung: Cameco sei bislang eine Urangesellschaft und kein Kernkraftwerksbetreiber. Dass man nun in den Bereich Service für Kernreaktoren investiere, ändere das Geschäftsmodell erheblich. Sicherlich seien Service-Einnahmen weit weniger zyklisch als das zyklische Geschäft mit Uran selbst. Aber es sei eine Menge Geld, die Cameco dafür aufbringen müsse und die Verwässerung für die investierten Aktionäre sei nicht von der Hand zu weisen. Der Deal dürfte sich auf längere Sicht auszahlen, doch kurzfristig werde es einiger Überzeugungs- und Erklärungsarbeit von Cameco benötigen, um die Aktionäre an dieses neue Geschäftsmodell zu gewöhnen. (Analyse vom 12.10.2022)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente o-der hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Cameco.