Börsenplätze Cameco-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Cameco-Aktie:

34,17 EUR -0,76% (05.09.2023, 12:33)



TSE-Aktienkurs Cameco-Aktie:

50,80 USD +1,60% (01.09.2023, 22:00)



NYSE-Aktienkurs Cameco-Aktie:

37,35 USD +0,95% (01.09.2023, 22:00)



ISIN Cameco-Aktie:

CA13321L1085



WKN Cameco-Aktie:

882017



Ticker-Symbol Cameco-Aktie:

CJ6



TSE-Symbol Cameco-Aktie:

CCO



NYSE-Symbol Cameco-Aktie:

CCJ



Kurzprofil Cameco Corporation:



Cameco Corporation (ISIN: CA13321L1085, WKN: 882017, Ticker-Symbol: CJ6, Toronto Stock Exchange-Symbol: CCO, NYSE-Symbol: CCJ) ist ein in Kanada ansässiges Unternehmen, das Uranbrennstoff für die Erzeugung von sauberem, zuverlässigem Grundlaststrom auf der ganzen Welt bereitstellt. Das Unternehmen bietet außerdem Dienstleistungen in den Bereichen Kernbrennstoffverarbeitung und Raffinerie an und stellt Brennelemente und Reaktorkomponenten her. (05.09.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Cameco-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Cameco Corporation (ISIN: CA13321L1085, WKN: 882017, Ticker-Symbol: CJ6, Toronto Stock Exchange-Symbol: CCO, NYSE-Symbol: CCJ) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Cameco habe am Sonntag ein Update zur Cigar Lake Mine und der Key Lake Verarbeitungsanlage gegeben. In Zuge dessen habe der Uran-Produzent die Prognose für das laufende Jahr aufgrund anhaltender Probleme gekappt. Der Output auf Cigar Lake dürfte rund 10 Prozent niedriger ausfallen als noch am Anfang des Jahres prognostiziert.Das Unternehmen erwarte nun, in diesem Jahr bis zu 16,3 Millionen Pfund Uran-Konzentrat auf Cigar Lake zu produzieren. Die ursprüngliche Prognose habe bei 18 Millionen Pfund U3O8 gelegen. Auch die Produktion auf McArthur River/Key Lake werde 2023 voraussichtlich nur 14 Millionen Pfund betragen, was weniger sei als die anfänglich erwarteten 15 Millionen Pfund.Im zweiten Quartal habe man auf Cigar Lake damit begonnen, eine neue Zone des Erzkörpers (in der Westkapsel) abzubauen, was die Produktion negativ beeinflusst habe. Da die Bergbauaktivitäten im dritten Quartal dort weitergegangen seien, seien Probleme mit der Zuverlässigkeit der Ausrüstung aufgetreten, die die Leistung weiter beeinträchtigt hätten.Während an der Mine im September die geplanten jährlichen Wartungsarbeiten stattfänden, werde die Verarbeitungsanlage weiter hochgefahren. Dennoch bestehe weiterhin Ungewissheit in Bezug auf die geplante Produktion auf Key Lake im Jahr 2023. Grund dafür seien die lange Dauer der Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten an der Anlage, die vorgenommenen betrieblichen Änderungen, die Verfügbarkeit von qualifiziertem Personal sowie die Auswirkungen von Lieferkettenproblemen auf die Verfügbarkeit von Materialien und Reagenzien.Die deutliche Prognosesenkung auf Cigar Lake sei natürlich ein Tiefschlag für Cameco. Zwar sei auch die Prognose für McArthur River gesenkt worden, das liege jedoch nicht an der Produktion per sé, sondern der Verarbeitungsanlage Key Lake. Zudem könne das Erz dort auch zu einem späteren Zeitpunkt verarbeitet werden, was die Prognosesenkung relativiere.Wer bei der laufenden "Aktionär"-Empfehlung investiert ist, beachtet aufgrund der jüngsten News unbedingt den Stopp bei 27 Euro, so Michael Diertl von "Der Aktionär" zur Cameco-Aktie. (Analyse vom 05.09.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link