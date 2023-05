TSE-Aktienkurs Cameco-Aktie:

Kurzprofil Cameco Corp.:



Cameco Corp. (ISIN: CA13321L1085, WKN: 882017, Ticker-Symbol: CJ6, TSE-Symbol: CCO, NYSE-Symbol: CCJ) ist ein in Kanada beheimateter Uranproduzent mit Sitz in Saskatoon, Saskatchewan. Das Unternehmen zählt zu den größten Förderern von Uran und erreicht mit den Abbaukapazitäten in den USA und in Kanada einen Anteil an der weltweiten Uranproduktion von rund 15%. (26.05.2023/ac/a/n)

Berlin (www.aktiencheck.de) - Cameco-Aktienanalyse von LYNX Broker:Achim Mautz, Marktexperte des Online-Brokers LYNX, stuft die Cameco-Aktie (ISIN: CA13321L1085, WKN: 882017, Ticker-Symbol: CJ6, TSE-Symbol: CCO, NYSE-Symbol: CCJ) in einer aktuellen Aktienanalyse "bullisch" ein.Uranaktien seien insbesondere im Zeitraum von 2020/2021 überaus gefragt gewesen und zahlreiche Titel der Branche seien in dieser Phase ordentlich nach oben katapultiert worden. So auch der Branchenprimus. Die Cameco-Aktie habe in diesem Zeitraum um mehr als 300% an Wert zulegen können. Seither zeige sich das Papier jedoch recht unentschlossen und schwanke seit Anfang 2022 in einer breiten Spanne zwischen rund 20 und 30 USD. Auch auf Halbjahressicht setze sich diese weiter fort. Aktuell seien die Kurse wieder an der oberen Widerstandsebene angekommen, wo es die letzten Wochen zu Verkaufsdruck gekommen sei. Anleger würden vor allem auf die Marke bei 29 USD blicken, welche es nun zu knacken gebe. Der Trend befinde sich mittelfristig in einer bullischen Phase."Wenngleich die gesamte Branche derzeit alles andere als vielversprechend aussieht, könnte sich bei Cameco dennoch etwas tun. Ein Breakout über die Ebene von 29 USD würde ein neues Kaufsignal auslösen. Wichtig hierbei wäre ein deutlicher Volumenanstieg, um die Wahrscheinlichkeit einer nachhaltigen Bewegung zu erhöhen.", erklärt Marktexperte Achim Mautz in einer aktuellen Analyse für den Online-Broker LYNX. "Vorerst aber heißt es noch abwarten, denn noch haben die Bullen den finalen Sprung nicht gewagt. Unterstützung findet die Aktie derzeit bei 26.80 USD, dem Tief der letzten Wochen."Achim Mautz, Marktexperte des Online-Brokers LYNX, stuft die Cameco-Aktie vorerst "bullisch" ein. (Analyse vom 26.05.2023)Börsenplätze Cameco-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Cameco-Aktie:25,99 EUR +0,39% (26.05.2023, 11:44)