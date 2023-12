Tradegate-Aktienkurs Cameco-Aktie:

39,14 EUR -0,36% (28.12.2023, 12:38)



TSX-Aktienkurs Cameco-Aktie:

57,63 CAD -0,43% (27.12.2023, 22:00)



NYSE-Aktienkurs Cameco-Aktie:

43,62 USD -0,62 % (27.12.2023, 22:00)



ISIN Cameco-Aktie:

CA13321L1085



WKN Cameco-Aktie:

882017



Ticker-Symbol Cameco-Aktie:

CJ6



TSX-Symbol Cameco-Aktie:

CCO



NYSE-Symbol Cameco-Aktie:

CCJ



Kurzprofil Cameco Corporation:



Cameco Corporation (ISIN: CA13321L1085, WKN: 882017, Ticker-Symbol: CJ6, Toronto Stock Exchange-Symbol: CCO, NYSE-Symbol: CCJ) ist ein in Kanada ansässiges Unternehmen, das Uranbrennstoff für die Erzeugung von sauberem, zuverlässigem Grundlaststrom auf der ganzen Welt bereitstellt. Das Unternehmen bietet außerdem Dienstleistungen in den Bereichen Kernbrennstoffverarbeitung und Raffinerie an und stellt Brennelemente und Reaktorkomponenten her. (28.12.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Cameco-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Cameco Corporation (ISIN: CA13321L1085, WKN: 882017, Ticker-Symbol: CJ6, Toronto Stock Exchange-Symbol: CCO, NYSE-Symbol: CCJ) unter die Lupe.Der Uransektor sei im zu Ende gehenden Jahr der heißeste Sektor im gesamten Rohstoffbereich gewesen. Manche Uranaktien hätten sich in den vergangenen Monaten mehr als verdoppelt. Kein Wunder, bedenke man, dass der Spot-Uranpreis inzwischen bei rund 91 Dollar je Pfund notiere. Eine Situation, die es seit der Reaktorkatastrophe in Fukushima nicht mehr gegeben habe.Die Situation auf dem Uransektor habe sich durch den Markteintritt des Sprott Uranium Trust, einem geschlossenen Fonds, der sich auf den Erwerb von Uran fokussiert habe, noch einmal verschärft. Das Überangebot auf dem Uranmarkt habe sich deutlich abgebaut. Für die Zukunft laufe alles auf eine Untervesorgung des Marktes hinaus. Das gelte umso mehr, als Russland als zuverlässiger Lieferant weggefallen sei und auch der Niger - ein wichtiger Uranlieferant vor allem für Frankreich - nach dem Putsch in dem afrikanischen Land auf der Kippe stehe.Das alles freue natürlich die wenigen westlichen Uranproduzenten, allen voran Cameco. Der Spotpreis sei bei Uran lediglich ein Richtwert. Da für Energieversorger vor allem die Versorgungssicherheit mit Uran wichtig sei, würden länger laufende Lieferverträge zwischen den Kernkraftwerksbetreibern und den Uranunternehmen abgeschlossen. Das führe dazu, dass Cameco noch einige Verträge aus der Zeit niedriger Uranpreise in den Büchern habe. Doch die neuen Verträge würden allesamt zu deutlich höheren Uranpreisen abgeschlossen. Das sorge dafür, dass der durchschnittlich erzielte Verkaufspreis sukzessive ansteige - und damit auch die Gewinne. Zudem habe Cameco mit der Westinghouse-Übernahme deutlich stärker ins Service-Geschäft expandiert.Eine Spur oder besser gesagt zwei Spuren spekulativer sei die Aktie von Uranium Energy . Das Unternehmen habe in den vergangenen Jahren einige Uranprojekte erworben und damit das eigene Portofolio deutlich ausgebaut, produziere aber aktuell kein Uran. Allerdings sei die Aktie bei Privatanlegern sehr beliebt und reagiere entsprechend stark auf Euphorie im Uransektor. In Sachen Bewertung sei das Papier Vieles, aber kein Schnäppchen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Cameco-Aktie: