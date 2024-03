TSE-Aktienkurs Cameco-Aktie:

54,10 CAD +1,48% (14.03.2024, 16:38)



NYSE-Aktienkurs Cameco-Aktie:

39,9685 USD +1,01% (14.03.2024, 16:38)



ISIN Cameco-Aktie:

CA13321L1085



WKN Cameco-Aktie:

882017



Ticker-Symbol Cameco-Aktie:

CJ6



TSE-Symbol Cameco-Aktie:

CCO



NYSE-Symbol Cameco-Aktie:

CCJ



Kurzprofil Cameco Corporation:



Cameco Corporation (ISIN: CA13321L1085, WKN: 882017, Ticker-Symbol: CJ6, Toronto Stock Exchange-Symbol: CCO, NYSE-Symbol: CCJ) ist ein in Kanada ansässiges Unternehmen, das Uranbrennstoff für die Erzeugung von sauberem, zuverlässigem Grundlaststrom auf der ganzen Welt bereitstellt. Das Unternehmen bietet außerdem Dienstleistungen in den Bereichen Kernbrennstoffverarbeitung und Raffinerie an und stellt Brennelemente und Reaktorkomponenten her. (14.03.2024/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Cameco-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Cameco Corporation (ISIN: CA13321L1085, WKN: 882017, Ticker-Symbol: CJ6, Toronto Stock Exchange-Symbol: CCO, NYSE-Symbol: CCJ) unter die Lupe.Die Uranaktien stünden weiter unter Druck. Gestern sei der Spotpreis für Uran deutlich unter Plus gekommen. Habe am Ende bei rund 84 Dollar je Pfund notiert. Zur Einnerung: Noch vor rund vier Wochen habe sich der Uranpreis der Marke von 110 Dollar genähert. Inzwischen sei die Notierung um rund 25 Prozent eingebrochen. Erinnerungen würden wach an den Lithiumcrash im vergangenen Jahr.Technisch gebe es ebenfalls Parallelen: Eine parabolidsche Bewegung habe einen scharfen Abverkauf hervorgerufen. Dennoch seien die Gemeinsamkeiten doch nicht ganz so gravierend. Während bei Lithium vergleichsweise einfach neue Kapazitäten auf den Markt hätten gebracht werden können, sehe das bei Uran anders aus. Die Genehmigung von großen Uranminen dauere Jahre, dazu kämen politische Unsicherheiten in wichtigen Uran-lieferenden Ländern wie zum Beispiel den Niger. Ebenfalls wichtig: Viele Länder würden verstärkt auf die Atomkraft setzen, was zu einer nachhaltigen Nachfrage nach dem Brennstoff führe. Zudem habe sich der Uranpreis über ein Jahrzehnt in einem Bärenmarkt befunden und habe noch nicht einmal sein Vor-Fukushima-Niveau wieder erreicht.Die Korrektur beim Uranpreis sei sicherlich schmerzhaft. Doch Vergleiche zum Lithium-Crash seien aktuell überzogen. Nach der parabolischen Bewegung tue eine Abkühlung Not. Cameco als größer westlicher Produzent leide naturgemäß unter dieser Korrektur, obwohl der Rückgang beim Uranpreis das Unternehmen nicht nachhaltig belasten dürfte, da Verträge immer langfrstig geschlossen würden und Verkäufe auf dem Spotmarkt eher die Ausnahme denn die Regel seien. Technisch sei nun sogar eine Korrektur bis in den niedrigen 30-Dollar-Bereich möglich. Spätestens dort können Anleger aber wieder zugreifen, so Markus Bußler von "Der Aktionär". Mittelfristig sollte die steigende Nachfrage nach Uran dazu führen, dass die Preise wieder steigen würden. Und auch Käufe des Sprott-Uran-Fonds könnten den Spotpreis wieder auf Kurs "Norden" bringen. (Analyse vom 14.03.2024)Börsenplätze Cameco-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Cameco-Aktie:36,70 EUR +1,19% (14.03.2024, 16:52)