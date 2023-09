NYSE-Aktienkurs Cameco-Aktie:

Charlotte (www.aktiencheck.de) - Cameco-Aktienanalyse von BofA Securities:BofA Securities rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie von Cameco Corporation (ISIN: CA13321L1085, WKN: 882017, Ticker-Symbol: CJ6, Toronto Stock Exchange-Symbol: CCO, NYSE-Symbol: CCJ) und erhöht das Kursziel.Der kanadische Konzern habe eine Senkung der Produktionsprognose für 2023 für seine beiden Uranbetriebe Cigar Lake und McArthur/Key Lake bekannt gegeben, heiße es in einer heute veröffentlichten Studie. Die Gesamtproduktionsprognose für 2023 liege nun bei bis zu 30,3 Mio. Pfund, was einer Reduzierung um 2,7 Mio. Pfund gegenüber der vorherigen Prognose von bis zu 33 Mio. Pfund entspreche. Der Anteil von Cameco an der neuen Produktionsprognose für 2023 liege bei 18,7 Mio. Pfund, gegenüber 20,3 mio. Pfund zuvor. Die Cameco-Aktie könnte sich aufgrund dieser Nachricht unterdurchschnittlich entwickeln. Die Tatsache, dass Cameco die Produktionsausfälle durch U3O8-Käufe auf dem Spotmarkt ausgleichen müsse, dürfte sich aber positiv auf den Uranpreis auswirken und letztlich auch für Cameco von Vorteil sein.BofA Securities hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "buy"-Votum für die Cameco-Aktie bestätigt und das Kursziel von 50 auf 59 CAD (Kanadische Dollar) angehoben. (Analyse vom 05.09.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Cameco-Aktie:33,99 EUR -1,28% (05.09.2023, 14:55)TSE-Aktienkurs Cameco-Aktie:50,80 USD +1,60% (01.09.2023, 22:00)