NYSE-Aktienkurs Cameco-Aktie:

27,53 USD -1,15% (25.05.2023, 17:34)



ISIN Cameco-Aktie:

CA13321L1085



WKN Cameco-Aktie:

882017



Ticker-Symbol Cameco-Aktie Deutschland:

CJ6



TSE Ticker-Symbol Cameco-Aktie:

CCO



NYSE-Symbol Cameco-Aktie:

CCJ



Kurzprofil Cameco Corp.:



Cameco Corp. (ISIN: CA13321L1085, WKN: 882017, Ticker-Symbol: CJ6, TSE-Symbol: CCO, NYSE-Symbol: CCJ) ist ein in Kanada beheimateter Uranproduzent mit Sitz in Saskatoon, Saskatchewan. Das Unternehmen zählt zu den größten Förderern von Uran und erreicht mit den Abbaukapazitäten in den USA und in Kanada einen Anteil an der weltweiten Uranproduktion von rund 15%. (25.05.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Cameco-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im "Der Aktionär TV" die Cameco-Aktie (ISIN: CA13321L1085, WKN: 882017, Ticker-Symbol: CJ6, TSE-Symbol: CCO, NYSE-Symbol: CCJ) unter die Lupe.Die Meldung, dass der kasachstanische Uranproduzent Kazatomprom knapp die Hälfte seiner riesigen Mine an Russland verkaufe, habe am Uranmarkt für Aufruhr gesorgt. Dadurch würden auch die westlichen Uranproduzenten wie Cameco stärker in den Fokus rücken. Übergeordnet befinde sich der Uran-Sektor aber in einer zähen Seitwärtsphase. Mehr Leben in den Sektor einhauchen würde wohl nur ein Anstieg des Uranpreises über die 55-USD-Marke. Die Cameco-Aktie könne man bei Schwäche wieder kaufen und bei Stärke mal wieder verkaufen, so Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 25.05.2023)Die Sendung mit Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV" können Sie HIER abrufen.