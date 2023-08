Tradegate-Aktienkurs Cameco-Aktie:

32,89 EUR -0,66% (24.08.2023, 15:36)



TSE-Aktienkurs Cameco-Aktie:

48,68 CAD -0,79% (23.08.2023)



NYSE-Aktienkurs Cameco-Aktie:

35,96 USD -0,66% (23.08.2023)



ISIN Cameco-Aktie:

CA13321L1085



WKN Cameco-Aktie:

882017



Ticker-Symbol Cameco-Aktie Deutschland:

CJ6



TSE Ticker-Symbol Cameco-Aktie:

CCO



NYSE-Symbol Cameco-Aktie:

CCJ



Kurzprofil Cameco Corp.:



Cameco Corp. (ISIN: CA13321L1085, WKN: 882017, Ticker-Symbol: CJ6, TSE-Symbol: CCO, NYSE-Symbol: CCJ) ist ein in Kanada beheimateter Uranproduzent mit Sitz in Saskatoon, Saskatchewan. Das Unternehmen zählt zu den größten Förderern von Uran und erreicht mit den Abbaukapazitäten in den USA und in Kanada einen Anteil an der weltweiten Uranproduktion von rund 15%. (24.08.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Cameco-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Cameco-Aktie (ISIN: CA13321L1085, WKN: 882017, Ticker-Symbol: CJ6, TSE-Symbol: CCO, NYSE-Symbol: CCJ) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.In den vergangenen Ausgaben von "Der Aktionär" hätten sich gleich mehrere Artikel zum Thema Uran gefunden. Kein Wunder, arbeite sich der Uranpreis doch an die Marke von 60 Dollar je Pfund heran. Im Mittelpunkt habe dabei meist die Aktie von Cameco gestanden, dem größten westlichen Uranproduzenten. Aber auch andere Werte wie Energy Fuels oder auch Denison Mines seien empfohlen worden und würden mit einem spannenden Chartbild glänzen. Doch welches sei die beste Uranaktie?Diese Frage lasse sich so einfach nicht beantworten: Den stärksten Chart habe zweifelsohne Cameco. Das Papier notiere in US-Dollar auf dem höchsten Stand seit dem Jahr 2011 - also seit zwölf Jahren. Und der Trend zeige weiter nach oben. Sicher, kurzfristig scheine die Aktie überkauft zu sein. Doch wer den Uranmarkt kenne, der wisse, dass Bewegungen bei Uranaktien meist parabolisch verlaufen würden. Cameco sei - wenn es so etwas in der Uranbranche überhaupt gebe - auch der konservativste Wert auf dem Kurszettel. Zudem habe Cameco stärker in das Servicegeschäft expandiert, was die Gewinne künftig skalierbarer machen sollte.Dahinter rangiere gleich Energy Fuels. Die Aktie sei sicherlich noch nicht so stark gelaufen wie Cameco. Das liege aber daran, dass Energy Fuels die uranproduktion gerade wieder hochfahre und so ganz nebenbei in den Bereich Seltene Erden expandiere. Dort sehe das Management auch das Wachstum in den kommenden Jahren. Energy Fuels habe die einzige genehmigte konventionelle Uranverarbeitungsanlage in den USA. Das gebe dem Konzern einen enormen Vorsprung zur Konkurrenz.Denison Mines sei sicherlich die spekulativste Aktie in diesem Verbund. Das Unternehmen produziere noch nicht, habe aber eines der aussichtsreichsten Projekte in Kanada. Dazu könnte die Wheeler River Mine - einmal in Produktion - eines der kostengünstigsten Projekte auf dem Planeten werden. Die Aktie bleibt für sehr spekulativ orientierte Anleger interessant und kaufenswert, so Markus Bußler von "Der Aktionär". (Analyse vom 24.08.2023)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Cameco.Börsenplätze Cameco-Aktie: