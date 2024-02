Tradegate-Aktienkurs Cameco-Aktie:

45,69 EUR +0,66% (05.02.2024, 11:08)



TSE-Aktienkurs Cameco-Aktie:

65,94 USD -2,56% (02.02.2024, 22:15)



NYSE-Aktienkurs Cameco-Aktie:

49,01 USD -3,07% (02.02.2024, 22:00)



ISIN Cameco-Aktie:

CA13321L1085



WKN Cameco-Aktie:

882017



Ticker-Symbol Cameco-Aktie:

CJ6



TSE-Symbol Cameco-Aktie:

CCO



NYSE-Symbol Cameco-Aktie:

CCJ



Kurzprofil Cameco Corporation:



Cameco Corporation (ISIN: CA13321L1085, WKN: 882017, Ticker-Symbol: CJ6, Toronto Stock Exchange-Symbol: CCO, NYSE-Symbol: CCJ) ist ein in Kanada ansässiges Unternehmen, das Uranbrennstoff für die Erzeugung von sauberem, zuverlässigem Grundlaststrom auf der ganzen Welt bereitstellt. Das Unternehmen bietet außerdem Dienstleistungen in den Bereichen Kernbrennstoffverarbeitung und Raffinerie an und stellt Brennelemente und Reaktorkomponenten her. (05.02.2024/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Cameco-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Cameco Corporation (ISIN: CA13321L1085, WKN: 882017, Ticker-Symbol: CJ6, Toronto Stock Exchange-Symbol: CCO, NYSE-Symbol: CCJ) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Uran-Sektor bleibe heiß. Der Uranpreis habe die Marke von 100 Dollar je Pfund übersprungen, die Bullen seien am Drücker. Im Gegensatz zu Deutschland würden viele andere Länder weiterhin und noch dazu verstärkt auf die Kernenergie setzen. Dazu gehöre auch Japan - trotz der Reaktorkatstrophe von Fukushima vor mehr als zehn Jahren. Jetzt gehe Japan sogar noch einen Schritt weiter.Japan habe Uran in seine Liste der kritischen Mineralien aufgenommen, um seine Abhängigkeit von ausländischen Quellen des nuklearen Elements, insbesondere Russland, zu verringern und inländische Explorations- und Entwicklungsprojekte zu unterstützen. Die Entscheidung des Ministeriums für Wirtschaft, Handel und Industrie (METI) komme fast ein Jahr, nachdem die Regierung von Premierminister Fumio Kishida versprochen habe, bis zur Hälfte der Kosten von Minenerschließungs- und Verhüttungsprojekten für Lithium, Mangan, Nickel, Kobalt, Graphit und seltene Erden zu subventionieren.Japan sei nach den Vereinigten Staaten und China der drittgrößte Uranverbraucher der Welt, habe aber keine eigene Produktion und sei vollständig auf Importe aus Ländern wie Australien, Kanada und Kasachstan angewiesen. Nach Angaben des METI würden die japanischen Uranreserven auf 6.600 Tonnen geschätzt, was den internen Bedarf für etwa sechs Jahre decken könnte.Bis zum Unfall in Fukushima im Jahr 2011 habe Japan etwa 30 Prozent seines Stroms aus seinen Reaktoren erzeugt und es sei erwartet worden, dass dieser Anteil bis 2017 auf mindestens 40 Prozent steigen würde. Doch nach Fukushima sei die Kernenergie zunächst nicht mehr gefragt worden. Doch das ändere sich nun wieder. Nach Angaben der World's Nuclear Association solle Uran nun bis 2030 mindestens 20 Prozent des nationalen Bedarfs decken. Seit 2015 seien elf Reaktoren wieder in Betrieb genommen worden und weitere 16 würden auf ihre Genehmigung warten.Die Aktie des weltgrößten Uranproduzenten Cameco bleibt damit der Top-Tipp in diesem Sektor, so Markus Bußler von "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. Spekulativer seien die Papiere von Energy Fuels und Uranium Energy. (Analyse vom 05.02.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Cameco-Aktie: