TSE-Aktienkurs Cameco-Aktie:

30,61 CAD -0,68% (13.10.2022, 18:02)



NYSE-Aktienkurs Cameco-Aktie:

22,30 USD 0,00% (13.10.2022, 18:00)



ISIN Cameco-Aktie:

CA13321L1085



WKN Cameco-Aktie:

882017



Ticker-Symbol Cameco-Aktie Deutschland:

CJ6



TSE Ticker-Symbol Cameco-Aktie:

CCO



Kurzprofil Cameco Corp.:



Cameco Corp. (ISIN: CA13321L1085, WKN: 882017, Ticker-Symbol: CJ6, TSE-Symbol: CCO) ist ein in Kanada beheimateter Uranproduzent mit Sitz in Saskatoon, Saskatchewan. Das Unternehmen zählt zu den größten Förderern von Uran und erreicht mit den Abbaukapazitäten in den USA und in Kanada einen Anteil an der weltweiten Uranproduktion von rund 15%. (13.10.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Cameco-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im "Der Aktionär TV" die Cameco-Aktie (ISIN: CA13321L1085, WKN: 882017, Ticker-Symbol: CJ6, TSE-Symbol: CCO) unter die Lupe.Ein Deal von Cameco sorge aktuell für Stirnrunzeln. Der kanadische Konzern habe sich mit Brookfield Renewable Partner zusammengetan, um Westinghouse Electric, einen Serviceanbieter für Kernkraftwerke zu übernehmen. Über die Hälfte der Kernkraftwerke weltweit seien Kunden von Westinghouse Electric. Der Deal möge aus unternehmerischer Sicht zwar langfristig ein guter Schritt sein. An der Börse komme das aber nicht sonderlich gut an. Der Grund: Bislang sei Cameco ein Bergbauunternehmen, nun werde die Einordnung als auch die Bewertung deutlich schwieriger für Anleger und für Analysten, so Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 13.10.2022)Das vollständige Interview mit Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV" können Sie HIER abrufen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Cameco-Aktie:22,63 EUR -1,52% (13.10.2022, 18:13)