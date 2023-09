NYSE-Aktienkurs Cameco-Aktie:

Kurzprofil Cameco Corporation:



Cameco Corporation (ISIN: CA13321L1085, WKN: 882017, Ticker-Symbol: CJ6, Toronto Stock Exchange-Symbol: CCO, NYSE-Symbol: CCJ) ist ein in Kanada ansässiges Unternehmen, das Uranbrennstoff für die Erzeugung von sauberem, zuverlässigem Grundlaststrom auf der ganzen Welt bereitstellt. Das Unternehmen bietet außerdem Dienstleistungen in den Bereichen Kernbrennstoffverarbeitung und Raffinerie an und stellt Brennelemente und Reaktorkomponenten her. (05.09.2023/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Cameco-Aktienanalyse von Cantor Fitzgerald:Die Analysten von Cantor Fitzgerald stufen die Aktie von Cameco Corporation (ISIN: CA13321L1085, WKN: 882017, Ticker-Symbol: CJ6, Toronto Stock Exchange-Symbol: CCO, NYSE-Symbol: CCJ) von "overweight" auf "neutral" herab.Cameco habe ein operatives Update veröffentlicht und seine Produktionsprognose für 2023 um 8% gesenkt. Während sich dies auf das Geschäft von Cameco grundsätzlich nur geringfügig negativ auswirke, werde die kurzfristige Produktionskürzung um 8% die U3O8-Spotpreise wahrscheinlich sofort in die Höhe treiben, was eine kurzfristige, breit angelegte Rally bei Uranaktien im Allgemeinen, einschließlich Cameco, auslösen dürfte.Die Analysten von Cantor Fitzgerald stufen die Cameco-Aktie von "overweight" auf "neutral" herunter. Das Kursziel werde unverändert bei 36,50 USD gesehen. (Analyse vom 05.09.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Cameco-Aktie:33,99 EUR -1,28% (05.09.2023, 14:55)TSE-Aktienkurs Cameco-Aktie:50,80 USD +1,60% (01.09.2023, 22:00)