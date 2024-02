Börsenplätze Cameco-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Cameco-Aktie:

42,65 EUR -4,35% (08.02.2024, 17:52)



TSE-Aktienkurs Cameco-Aktie:

61,76 CAD -4,47% (08.02.2024, 17:39)



NYSE-Aktienkurs Cameco-Aktie:

45,8466 USD -4,59% (08.02.2024, 17:40)



ISIN Cameco-Aktie:

CA13321L1085



WKN Cameco-Aktie:

882017



Ticker-Symbol Cameco-Aktie:

CJ6



TSE-Symbol Cameco-Aktie:

CCO



NYSE-Symbol Cameco-Aktie:

CCJ



Kurzprofil Cameco Corporation:



Cameco Corporation (ISIN: CA13321L1085, WKN: 882017, Ticker-Symbol: CJ6, Toronto Stock Exchange-Symbol: CCO, NYSE-Symbol: CCJ) ist ein in Kanada ansässiges Unternehmen, das Uranbrennstoff für die Erzeugung von sauberem, zuverlässigem Grundlaststrom auf der ganzen Welt bereitstellt. Das Unternehmen bietet außerdem Dienstleistungen in den Bereichen Kernbrennstoffverarbeitung und Raffinerie an und stellt Brennelemente und Reaktorkomponenten her. (08.02.2024/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Cameco-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Philipp Schleu vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Cameco Corporation (ISIN: CA13321L1085, WKN: 882017, Ticker-Symbol: CJ6, Toronto Stock Exchange-Symbol: CCO, NYSE-Symbol: CCJ) unter die Lupe.Der Uransektor sei aktuell der heißeste Sektor im Rohstoffbereich. Die Anleger hätten deshalb gespannt auf die Zahlen der Nummer eins der Branche gewartet. Die Erwartungen der Analysten seien nur teilweise erfüllt worden. Cameco habe vor allem von höheren Absatzmengen und Preisen im Uran- und Brennstoffgeschäft profitiert.Der kanadische Uranproduzent habe seinen Umsatz in Q4 um 61 Prozent auf 844 Millionen Kanadische Dollar gesteigert, Analysten hätten nur mit 781,6 Millionen gerechnet. Der bereinigte Gewinn habe hingegen mit 21 Cent pro Aktie unter den Schätzungen der Analysten von 24 Cent pro Aktie gelegen.Zudem habe Cameco in Q4 9,8 Millionen Pfund Uran verkauft, 42 Prozent mehr als im Vorjahr. Die Produktion habe sogar um 54 Prozent auf 5,7 Millionen Pfund gesteigert werden können.Im Gesamtjahr 2023 habe Cameco einen Umsatz von 2,59 Milliarden Dollar erreicht, ein Plus von 39 Prozent und leicht über der eigenen Schätzung von 2,43 bis 2,58 Milliarden.Bei den Anlegern würden die Zahlen nicht gut ankommen, so dass die Aktie kurz nach Handelsbeginn um rund drei Prozent nachgebe. Langfristig sehe es aber weiterhin gut aus.Engagierte Anleger halten daher an der Cameco-Aktie fest, so Philipp Schleu von "Der Aktionär". (Analyse vom 08.02.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link