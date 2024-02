NYSE-Aktienkurs Cameco-Aktie:

50,505 USD +5,77% (01.02.2024, 21:56)



ISIN Cameco-Aktie:

CA13321L1085



WKN Cameco-Aktie:

882017



Ticker-Symbol Cameco-Aktie:

CJ6



TSX-Symbol Cameco-Aktie:

CCO



NYSE-Symbol Cameco-Aktie:

CCJ



Kurzprofil Cameco Corporation:



Cameco Corporation (ISIN: CA13321L1085, WKN: 882017, Ticker-Symbol: CJ6, Toronto Stock Exchange-Symbol: CCO, NYSE-Symbol: CCJ) ist ein in Kanada ansässiges Unternehmen, das Uranbrennstoff für die Erzeugung von sauberem, zuverlässigem Grundlaststrom auf der ganzen Welt bereitstellt. Das Unternehmen bietet außerdem Dienstleistungen in den Bereichen Kernbrennstoffverarbeitung und Raffinerie an und stellt Brennelemente und Reaktorkomponenten her. (01.02.2024/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Cameco-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im "Der Aktionär TV" die Aktie von Cameco Corporation (ISIN: CA13321L1085, WKN: 882017, Ticker-Symbol: CJ6, Toronto Stock Exchange-Symbol: CCO, NYSE-Symbol: CCJ) unter die Lupe.Der Uran-Sektor habe schon wieder nach oben gedreht. Eigentlich bräuchte er eine Pause, aber wenn in einen so kleinen Markt Liquidität reinströme, dann würden einfach solche Bewegungen passieren - zumal institutionelle Anleger im Uran-Sektor nur wenige Werte hätten, in die sie investieren könnten. Investierte Anleger sollten bei Cameco die Gewinne laufen lassen, so Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 01.02.2024)Die Sendung mit Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV" können Sie HIER abrufen.