Tradegate-Aktienkurs Calibre Mining-Aktie:

0,897 EUR -3,81% (13.11.2023, 14:10)



Toronto Stock Exchange-Aktienkurs Calibre Mining-Aktie:

1,37 CAD 0,00% (10.11.2023, 22:00)



ISIN Calibre Mining-Aktie:

CA13000C2058



WKN Calibre Mining-Aktie:

A2N8JP



Ticker-Symbol Calibre Mining-Aktie:

WCLA



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol Calibre Mining-Aktie:

CXB



Kurzprofil Calibre Mining Corp.:



Calibre Mining Corp. (ISIN: CA13000C2058, WKN: A2N8JP, Ticker-Symbol Deutschland: WCLA, TSX-Symbol: CXB) ist ein Goldbergbau- und Explorationsunternehmen mit Sitz in Vancouver. Zu den produzierenden Goldminen des kanadischen Unternehmens gehören die Mine El Limon und die Mine La Libertad in Nicaragua. Zu den Projekten von Calibre Mining zählen auch das Gold-Silber-Grundstück Eastern Borosi und das Goldprojekt Pavon ebenfalls in Nicaragua. (13.11.2023/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Calibre Mining-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Calibre Mining-Aktie (ISIN: CA13000C2058, WKN: A2N8JP, Ticker-Symbol Deutschland: WCLA, TSX-Symbol: CXB) unter die Lupe.Der Goldpreis habe in der vergangenen Woche deutlich Federn lassen müssen. Den Bullen sei es nicht gelungen, sich über der 2.000-USD-Marke festzusetzen. Dennoch: Der Goldpreis habe die Wochen vorher eine beeindruckende Performance geliefert und es überrasche, dass sich in Sachen Übernahmen kaum etwas getan habe. Das ändere sich jetzt, denn in Kanada komme es zu einer Übernahme.Der aktuell in Nicaragua und im US-Bundesstaat Nevada tätige Goldproduzent Calibre Mining kaufe das in Kanada tätige Entwicklungsunternehmen Marathon Gold. Marathon Gold baue gerade die Valentin-Goldmine in Neufundland. Ziel von Calibre Mining sei es, ein Goldproduzent mit einer Produktion von mehr als 500.000 Unzen zu werden, wenn Valentine in Produktion gehe. Das dürfte 2025 oder 2026 der Fall sein. Valentin alleine solle auf eine Goldproduktion von 195.000 Unzen zu AISC von 1.007 Dollar je Unze kommen.Der Kaufpreis liege bei 0,84 CAD (Kanadische Dollar) je Aktie. Das sei nicht gerade ein horrender Aufpreis auf den Schlusskurs von Montag, der bei 0,64 CAD je Aktie gelegen habe. Die Transaktion sei im Wesentlichen ein Papier-Deal, sprich: Calibe Mining gebe eigene Aktien zur Übernahme von Marathon Gold aus. Allerdings habe Calibre Mining auch zugestimmt, eine Kapitalerhöhung i.H.v. 40 Mio. CAD bei 0,60 CAD zu zeichnen. Damit werde Calibre bereits Mining 14,2% an Marathon Gold erwerben und würde es so potenziellen Konkurrenten schwerer machen, den Deal noch ins Wanken zu bringen. B2Gold, größter Aktionär von Calibre Mining, habe bereits angekündigt, die Transaktion unterstützen zu wollen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Calibre Mining-Aktie: