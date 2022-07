Börsenplätze Caixabank-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Caixabank-Aktie:

2,984 EUR +3,15% (07.07.2022, 12:21)



Börse München-Aktienkurs Caixabank-Aktie:

2,943 EUR -6,51% (07.07.2022, 08:03)



ISIN Caixabank-Aktie:

ES0140609019



WKN Caixabank-Aktie:

A0MZR4



Ticker-Symbol Caixabank-Aktie:

48CA



Kurzprofil Caixabank S.A.:



CaixaBank SA (vormals Criteria CaixaCorp. SA) (ISIN: ES0140609019, WKN: A0MZR4, Ticker-Symbol: 48CA) ist eine international tätige Finanzdienstleistungsgruppe. Als Universalbank mit über 5.000 Filialen und mehr als 9.500 Bancomaten ist die CaixaBank flächendeckend in Spanien präsent und betreut mehr als 13 Millionen Kunden. Im Weiteren bietet der Konzern ergänzend zu seinen Bankprodukten ein breites Spektrum an Lebens- und Nicht-Lebensversicherungen an. International ist die CaixaBank SA über strategische Allianzen mit internationalen Bankenpartnern, operativen Niederlassungen und Repräsentanzen tätig. Im Mai 2015 fusionierte die CaixaBank mit der Barclays Bank SAU. Criteria CaixaHolding ist Hauptaktionär der CaixaBank SA. Mitte September 2020 wurde die Fusion mit Bankia S.A. beschlossen. (07.07.2022/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Caixabank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Caixabank S.A. (ISIN: ES0140609019, WKN: A0MZR4, Ticker-Symbol: 48CA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die spanische Caixabank sei mit einem Plus von rund 22 Prozent der am besten laufende Banktitel in der Eurozone. Doch allgemeinen Marktkräften könne sich auch dieser Highflyer nicht entziehen. Die Akte habe in den letzten Tagen deutlich abgeben müssen und sei einer wichtigen Chartmarke gefährlich nahegekommen.Caixabank sei nach der Übernahme von Bankia zum größten Geldhaus Spaniens aufgestiegen. Da viele Darlehen auf der Iberischen Halbsinsel variabel vergeben seien, habe man einen großen Hebel bei der nun anstehenden Zinswende. Das würden viele Anleger noch immer unterschätzen.Ohne unternehmensspezifischen Grund sei die Aktie in dieser Woche stark abgesackt. Nachdem am Dienstag der GD50 bei 3,24 nach unten gerissen worden sei, sei gestern der GD100 bei 3,14 Euro gefolgt. Damit habe ein weiteres Verkaufssignal am GD200 bei 2,88 Euro gedroht.Investierte Anleger würden dabeibleiben und den Stopp bei 2,50 Euro beachten. Mutige können den Rücksetzer zum Kauf nutzen, wenn der Kurs diese Woche über dem GD200 schließt, so Fabian Strebin von "Der Aktionär" zur Caixabank-Aktie. (Analyse vom 07.07.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link