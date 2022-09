Börsenplätze Caixabank-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Caixabank-Aktie:

3,55 EUR +1,14% (13.09.2022, 10:26)



ISIN Caixabank-Aktie:

ES0140609019



WKN Caixabank-Aktie:

A0MZR4



Ticker-Symbol Caixabank-Aktie:

48CA



Kurzprofil Caixabank S.A.:



CaixaBank SA (vormals Criteria CaixaCorp. SA) (ISIN: ES0140609019, WKN: A0MZR4, Ticker-Symbol: 48CA) ist eine international tätige Finanzdienstleistungsgruppe. Als Universalbank mit über 5.000 Filialen und mehr als 9.500 Bancomaten ist die CaixaBank flächendeckend in Spanien präsent und betreut mehr als 13 Millionen Kunden. Im Weiteren bietet der Konzern ergänzend zu seinen Bankprodukten ein breites Spektrum an Lebens- und Nicht-Lebensversicherungen an. International ist die CaixaBank SA über strategische Allianzen mit internationalen Bankenpartnern, operativen Niederlassungen und Repräsentanzen tätig. Im Mai 2015 fusionierte die CaixaBank mit der Barclays Bank SAU. Criteria CaixaHolding ist Hauptaktionär der CaixaBank SA. Mitte September 2020 wurde die Fusion mit Bankia S.A. beschlossen. (13.09.2022/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Caixabank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Caixabank S.A. (ISIN: ES0140609019, WKN: A0MZR4, Ticker-Symbol: 48CA) unter die Lupe.Bankaktien würden sich seit dem historischen Zinsschritt der EZB von vergangener Woche im Rallymodus befinden. Besonders profitieren würden von der jüngsten Anhebung der Zinsen Institute, die einen Großteil ihres Gewinns im klassischen Kreditgeschäft erwirtschaften würden. Auch gebe es Unterschiede zwischen den Ländern des Währungsgebietes. Einige Titel hätten extrem zugelegt.Einer der Top-Picks aus dem Bankensektor in der Eurozone bleibe für den "Aktionär" die spanische Caixabank. Die Privatbank Berenberg bezeichne die Caixabank ebenfalls als einen der Favoriten aus der Eurozone. Es sei davon auszugehen, dass sich die zum Sektor überdurchschnittliche Entwicklung fortsetzen werde - so habe Caixabank im Jahresvergleich eine Outperformance von 50% erzielt. Dies werde durch das einfache Geschäftsmodell, den Rückenwind für den Nettozinsertrag durch höhere Zinssätze und die ergriffenen Optionen zur Eindämmung von Kreditausfällen positiv unterstützt. Das berichte das Nachrichtenportal Dow Jones.Die Caixabank-Aktie sei mit einem KGV von 9 für das kommende Jahr höher bewertet als die Peers. Allerdings dürfte die Gewinnstärke der Bank über die nächsten Quartale ebenfalls überdurchschnittlich hoch sein. Nach dem starken Anstieg dürfte die Caixabank-Aktie jedoch kurzfristig reif für eine Konsolidierung sein. Wer noch nicht investiert sei, warte daher Rücksetzer zum Einstieg ab, so Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 13.09.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link