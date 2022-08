Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



2,894 EUR +1,47% (30.08.2022, 09:06)



2,915 EUR +2,28% (29.08.2022)



ES0140609019



A0MZR4



48CA



Kurzprofil Caixabank S.A.:



CaixaBank SA (vormals Criteria CaixaCorp. SA) (ISIN: ES0140609019, WKN: A0MZR4, Ticker-Symbol: 48CA) ist eine international tätige Finanzdienstleistungsgruppe. Als Universalbank mit über 5.000 Filialen und mehr als 9.500 Bancomaten ist die CaixaBank flächendeckend in Spanien präsent und betreut mehr als 13 Millionen Kunden. Im Weiteren bietet der Konzern ergänzend zu seinen Bankprodukten ein breites Spektrum an Lebens- und Nicht-Lebensversicherungen an. International ist die CaixaBank SA über strategische Allianzen mit internationalen Bankenpartnern, operativen Niederlassungen und Repräsentanzen tätig. Im Mai 2015 fusionierte die CaixaBank mit der Barclays Bank SAU. Criteria CaixaHolding ist Hauptaktionär der CaixaBank SA. Mitte September 2020 wurde die Fusion mit Bankia S.A. beschlossen.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Caixabank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Caixabank S.A. (ISIN: ES0140609019, WKN: A0MZR4, Ticker-Symbol: 48CA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Inflation setze vielen produzierenden Unternehmen zu, denn die Input-Preise würden immer weiter steigen. Das betreffe nicht nur die Energiekomponenten. Die Zinswende in der Eurozone verteuere jetzt noch den Schuldendienst, an der Börse müssten Anleger nun genauer hinschauen. Doch derzeit würden nicht nur Unternehmen aus dem Energiesektor profitieren.Steigende Zinsen würden traditionell auch Bankaktien begünstigen. Doch komme es infolge der Zinswende zu einer ausgewachsenen Rezession, dann könnten hohe Kreditausfälle drohen. Der Effekt höherer Margen bei den Geldhäusern wäre dann dahin.Daher sollten Anleger nicht blind in den Sektor investieren. Eine gute Wette scheine derzeit die Aktie der spanischen Caixabank zu sein. Das KGV von 8 für 2023 liege nur knapp über dem Schnitt der Peers, die Dividendenrendite von mehr als sieben Prozent hingegen darüber. Im laufenden Jahr betrage die Performance über 20 Prozent, der beste Wert in der Branche.Denn Caixa zähle zu den zinssensitivsten Unternehmen der Branche. Für schlechte Zeiten habe man zudem noch Überschusskapital von 1,3 Milliarden Euro, was zusätzlich Rückstellungen als Puffer in einer Rezession dienen dürfte.Aktuell kämpfe der Kurs darum die 200-Tage-Linie bei 2,94 Euro zurückzuerobern. Gelinge das nachhaltig, sollte es ein Kaufsignal auslösen und für steigende Kurse sorgen.Risikobereite Anleger können bei der Caixabank-Aktie auf ihre Kosten kommen, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". Der Stopp verbleibe bei 2,50 Euro. (Analyse vom 30.08.2022)