Kurzprofil CTS EVENTIM AG & Co. KGaA:



CTS EVENTIM (ISIN: DE0005470306, WKN: 547030, Ticker-Symbol: EVD) ist einer der international führenden Anbieter in den Bereichen Ticketing und Live Entertainment. Pro Jahr werden ca. 250 Millionen Tickets über die Systeme des Unternehmens vermarktet - stationär, online und mobil. Zu den Onlineportalen zählen Marken wie eventim.de, oeticket.com, ticketcorner.ch, ticketone.it und entradas.com. Zur EVENTIM-Gruppe gehören zahlreiche Veranstalter von Konzerten, Tourneen und Festivals wie "Rock am Ring", "Rock im Park", "Hurricane", "Southside" oder "Lucca Summer". Darüber hinaus betreibt CTS EVENTIM einige der renommiertesten Veranstaltungsstätten Europas, etwa die Kölner LANXESS arena, die K.B. Hallen in Kopenhagen, die Berliner Waldbühne und das EVENTIM Apollo in London. (27.11.2023/ac/a/d)



Krefeld (www.aktiencheck.de) - CTS EVENTIM-Aktienanalyse von "Der Anlegerbrief":Die Experten von "Der Anlegerbrief" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der CTS EVENTIM AG & Co. KGaA (ISIN: DE0005470306, WKN: 547030, Ticker-Symbol: EVD) unter die Lupe.In diesem Jahr profitiere die Veranstaltungsbranche massiv vom neuerwachten kulturellen Leben. Die Frage sei allerdings, ob sich dieser Wachstumsschub auch in die nächsten Jahre prolongieren lasse. CTS EVENTIM als einer der größten Event-Manager und Ticketverkäufer gebe sich hier noch bedeckt. Zurecht?CTS EVENTIM gehöre mit einem Jahresumsatz von rund 1,9 Mrd. Euro (2022) zu den größten Veranstaltern und Vermarktern von Konzerten, Tourneen und Festivals. Nach dem "Global Promoter Ranking 2022" sei die CTS-Gruppe dabei die Nummer 3 weltweit. Bekannte Veranstaltungsnamen wie "Rock am Ring" oder "Rock im Park" dürften vielen ein Begriff sein. Zudem biete CTS mehrere Onlineportale für Ticketverkäufe und betreibe bekannte Veranstaltungsstätten wie z.B. die Kölner Lanxess Arena oder die Berliner Waldbühne. Darüber hinaus hätten die Bremer auch Leistungen für Sportvereine und -Promoter, den Handel mit bereits gekauften Tickets oder das Reisemanagement für gebuchte Veranstaltung im Geschäftsportfolio.Vor wenigen Tagen habe CTS starke Zahlen für die ersten neun Monate abgeliefert. Während der Umsatz um 23% nach oben gegangen sei, habe das EBITDA um rund ein Drittel auf gut 343 Mio. Euro verbessert werden können. Dies inklusive Entschädigungszahlungen des Bundes wegen der geplatzten Pkw-Maut. Dennoch habe sich der Markt enttäuscht gezeigt, da CTS nur die schon bekannte Jahresprognose bestätigt habe, die im Gesamtjahr einen Umsatz von deutlich über 2 Mrd. Euro bei einem EBITDA von ebenfalls deutlich über 400 Mio. Euro vorsehe. Angesichts der Tatsache, dass CTS konservativ gerechnet bereits über 80% des Umsatzzieles erreicht habe, hätten sich die Anleger wohl eine Prognoseanhebung gewünscht. Der Marktkonsens selbst gehe bereits von einem Umsatz- bzw. EBITDA-Ziel von 2,18 Mrd. Euro bzw. 441 Mio. Euro aus. Auch für die Folgejahre werde mit stetigem Wachstum gerechnet. Bei den Umsätzen würden die Experten CTS im kommenden Jahr eine Steigerung um weitere 3 bis 5% zutrauen, ausgehend von der aktuellen Marktprognose für dieses Jahr. Auch beim bereinigten EBITDA sollte ein Zuwachs um weitere 3 bis 5% möglich sein.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link