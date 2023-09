Tradegate-Aktienkurs CTS EVENTIM-Aktie:

54,45 EUR -0,82% (14.09.2023, 11:37)



XETRA-Aktienkurs CTS EVENTIM-Aktie:

54,35 EUR -1,09% (14.09.2023, 11:29)



ISIN CTS EVENTIM-Aktie:

DE0005470306



WKN CTS EVENTIM-Aktie:

547030



Ticker-Symbol CTS EVENTIM-Aktie:

EVD



Kurzprofil CTS EVENTIM AG & Co. KGaA:



CTS EVENTIM (ISIN: DE0005470306, WKN: 547030, Ticker-Symbol: EVD) ist einer der international führenden Anbieter in den Bereichen Ticketing und Live Entertainment. Pro Jahr werden ca. 250 Millionen Tickets über die Systeme des Unternehmens vermarktet - stationär, online und mobil. Zu den Onlineportalen zählen Marken wie eventim.de, oeticket.com, ticketcorner.ch, ticketone.it und entradas.com. Zur EVENTIM-Gruppe gehören zahlreiche Veranstalter von Konzerten, Tourneen und Festivals wie "Rock am Ring", "Rock im Park", "Hurricane", "Southside" oder "Lucca Summer". Darüber hinaus betreibt CTS EVENTIM einige der renommiertesten Veranstaltungsstätten Europas, etwa die Kölner LANXESS arena, die K.B. Hallen in Kopenhagen, die Berliner Waldbühne und das EVENTIM Apollo in London. (14.09.2023/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - CTS EVENTIM knackt Milliarden-Umsatzgrenze - AktienanalyseDer Ticketvermarkter CTS EVENTIM (ISIN: DE0005470306, WKN: 547030, Ticker-Symbol: EVD) hat erstmals in einem Halbjahr die Milliarden-Umsatzgrenze geknackt, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Dank der gestiegenen Nachfrage nach Musik- und Sport-Veranstaltungen seien die Erlöse um 39 Prozent auf 1,02 Mrd. Euro geklettert. Davon seien 170,8 Mrd. Euro als um EBITDA hängengeblieben - ebenfalls ein Plus von 39 Prozent. "Die erste Jahreshälfte hat gezeigt, dass CTS EVENTIM mit großer Flexibilität und viel Unternehmergeist auf allen Ebenen auch die aktuellen volkswirtschaftlichen Herausforderungen erfolgreich meistert und den dynamischen Wachstumskurs beibehält", so CEO Klaus-Peter Schulenberg. "In allen relevanten Dimensionen liegen Markt und Konzern weit über Vor-Corona-Niveau." In der Vorstandstandsetage werde man daher mutiger. So solle der Erlös 2023 nun moderat wachsen. Die Ergebniskennziffern sollten mindestens stabil bleiben, das Management könne sich aber auch ein leichtes Plus vorstellen. Bislang sei in beiden Fällen mit Stagnation gerechnet worden.Die CTS EVENTIM-Aktie musste in einem schwachen Marktumfeld dennoch Federn lassen, so die Experten vom "ZertifikateJournal". Auf Monatssicht sei es um fast zwölf Prozent abwärts gegangen. Für Berenberg-Analyst Gerhard Orgonas absolut unverständlich. Er rechne mit weiteren überdurchschnittlichen Quartalsergebnissen und habe daher die Aktie auf Liste der "Top-Picks" unter den mittelgroßen europäischen Börsenunternehmen gesetzt. Auch Daria Nasledysheva von der Bank of America sehe eine gute Einstiegsgelegenheit. Die Papiere seien mit einem KGV von 22 zu günstig - sowohl verglichen mit der Historie vor der Corona-Krise als auch dem prognostizierten Wachstum des Gewinns, so die Analystin. (Ausgabe 36/2023)Börsenplätze CTS EVENTIM-Aktie: