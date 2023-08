Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil CTS EVENTIM AG & Co. KGaA:



CTS EVENTIM (ISIN: DE0005470306, WKN: 547030, Ticker-Symbol: EVD) ist einer der international führenden Anbieter in den Bereichen Ticketing und Live Entertainment. Pro Jahr werden ca. 250 Millionen Tickets über die Systeme des Unternehmens vermarktet - stationär, online und mobil. Zu den Onlineportalen zählen Marken wie eventim.de, oeticket.com, ticketcorner.ch, ticketone.it und entradas.com. Zur EVENTIM-Gruppe gehören zahlreiche Veranstalter von Konzerten, Tourneen und Festivals wie "Rock am Ring", "Rock im Park", "Hurricane", "Southside" oder "Lucca Summer". Darüber hinaus betreibt CTS EVENTIM einige der renommiertesten Veranstaltungsstätten Europas, etwa die Kölner LANXESS arena, die K.B. Hallen in Kopenhagen, die Berliner Waldbühne und das EVENTIM Apollo in London. (02.08.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - CTS EVENTIM-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der CTS EVENTIM AG & Co. KGaA (ISIN: DE0005470306, WKN: 547030, Ticker-Symbol: EVD) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die CTS EVENTIM-Aktie habe im Juli eine Berg- und Talfahrt erlebt, aber immerhin den Sommermonat mit einem Plus von rund 6 Prozent beendet. Der Start in den August sei bisher jedoch weniger geglückt. Dabei gebe es zwei gute aktuelle Nachrichten - eine Analystenstimme und eine Übernahme.Konkret habe sich der Ticketvermarkter durch eine Anteilsaufstockung die Mehrheit am Gemeinschaftsunternehmen France Billet gesichert. Durch das Ausüben von Optionen habe es weitere 17 Prozent an den Franzosen erworben, habe das im MDAX ( ISIN DE0008467416 WKN 846741 ) notierte Unternehmen am Mittwoch nach Börsenschluss in München mitgeteilt. CTS EVENTIM halte damit nun 65 Prozent an France Billet. Der Rest bleibe beim bisherigen Partner, der französischen Handelskette Fnac Darty . Sobald die Behörden dem Geschäft zugestimmt hätten, solle das Unternehmen dann erstmalig voll konsolidiert werden.Hintergrund: France Billet sei gemeinsam von CTS EVENTIM und Fnac Darty 2019 gegründet worden. Letzterer wolle sich als Minderheitsaktionär positionieren und Tickets in Frankreich weiter über seine Geschäfte anbieten.Inwieweit die Übernahme zur Verbesserung der Kennziffern führe, müsse sich zeigen. Und: Rein fundamental drängt sich derzeit kein Kauf auf, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär" zur CTS EVENTIM-Aktie. Auch das Chartbild spreche gegen einen Einstieg. "Der Aktionär" sehe im Konkurrenten Live Nation Entertainment einen besseren Pick für Anleger. (Analyse vom 02.08.2023)(Mit Material von dpa-AFX)