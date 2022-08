Tradegate-Aktienkurs CTS EVENTIM-Aktie:

Kurzprofil CTS EVENTIM AG & Co. KGaA:



CTS EVENTIM (ISIN: DE0005470306, WKN: 547030, Ticker-Symbol: EVD) ist einer der international führenden Anbieter in den Bereichen Ticketing und Live Entertainment. Vor Ausbruch der Corona-Pandemie wurden pro Jahr rund 250 Millionen Tickets über die Systeme des Unternehmens vermarktet - stationär, online und mobil. Zu den Onlineportalen zählen Marken wie eventim.de, oeticket.com, ticketcorner.ch, ticketone.it und entradas.com. Zur EVENTIM-Gruppe gehören außerdem zahlreiche Veranstalter von Konzerten, Tourneen und Festivals wie "Rock am Ring", "Rock im Park", "Hurricane", "Southside" oder "Lucca Summer". Darüber hinaus betreibt CTS EVENTIM einige der renommiertesten Veranstaltungsstätten Europas, etwa die Kölner LANXESS arena, die K.B. Hallen in Kopenhagen, die Berliner Waldbühne und das EVENTIM Apollo in London. (25.08.2022/ac/a/d)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - CTS EVENTIM-Aktienanalyse der Privatbank Berenberg:Gerhard Orgonas, Analyst der Privatbank Berenberg, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der CTS EVENTIM AG & Co. KGaA (ISIN: DE0005470306, WKN: 547030, Ticker-Symbol: EVD) unter die Lupe.Der Ticketvermarkter und Konzertveranstalter habe hervorragende Quartalszahlen vorgelegt, da die weltweite Live-Entertainment-Branche wieder voll aktiv sei, so der Analyst in einer am Donnerstag vorliegenden Studie.Gerhard Orgonas, Analyst der Privatbank Berenberg, hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "buy"-Votum für die CTS EVENTIM-Aktie mit einem Kursziel von 80 Euro bestätigt. (Analyse vom 25.08.2022)Börsenplätze CTS EVENTIM-Aktie: