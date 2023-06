Börsenplätze CTS EVENTIM-Aktie:



19.06.2023



57,60 EUR -0,78% (19.06.2023, 10:27)



DE0005470306



547030



EVD



Kurzprofil CTS EVENTIM AG & Co. KGaA:



CTS EVENTIM (ISIN: DE0005470306, WKN: 547030, Ticker-Symbol: EVD) ist einer der international führenden Anbieter in den Bereichen Ticketing und Live Entertainment. Pro Jahr werden ca. 250 Millionen Tickets über die Systeme des Unternehmens vermarktet - stationär, online und mobil. Zu den Onlineportalen zählen Marken wie eventim.de, oeticket.com, ticketcorner.ch, ticketone.it und entradas.com. Zur EVENTIM-Gruppe gehören zahlreiche Veranstalter von Konzerten, Tourneen und Festivals wie "Rock am Ring", "Rock im Park", "Hurricane", "Southside" oder "Lucca Summer". Darüber hinaus betreibt CTS EVENTIM einige der renommiertesten Veranstaltungsstätten Europas, etwa die Kölner LANXESS arena, die K.B. Hallen in Kopenhagen, die Berliner Waldbühne und das EVENTIM Apollo in London. (19.06.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - CTS EVENTIM-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der CTS EVENTIM AG & Co. KGaA (ISIN: DE0005470306, WKN: 547030, Ticker-Symbol: EVD) unter die Lupe.Die Aktie des Ticketvermarkters CTS EVENTIM stehe nach dem Böhmermann-Angriff weiter Druck. Am Montag verliere der Titel knapp ein Prozent und habe nun genau auf der 200-Tage-Linie aufgesetzt, nachdem 50- und 100-Tage-Linie bereits gerissen seien. Halte auch der GD200 nicht, drohe zeitnah der Test des März-Tiefs.Zwar seien die Vorwürfe von Jan Böhmermann in der Sendung "ZDF Magazin Royale" nicht neu gewesen, trotzdem würden sie reichen, dass die schlechte Stimmung der Anleger anhalte. Seit dem Hoch habe die Aktie nun 19 Prozent verloren.Als nächste Unterstützung warte die Marke bei 53,90 Euro (März-Tief). Halte die Marke nicht, könnte es schnell weiter abwärtsgehen bis auf 48 Euro.Die Stimmung bei CTS EVENTIM dürfte noch eine Weile angeknackst bleiben, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär". (Analyse vom 19.06.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link