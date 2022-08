Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil CTS EVENTIM AG & Co. KGaA:



CTS EVENTIM (ISIN: DE0005470306, WKN: 547030, Ticker-Symbol: EVD) ist einer der international führenden Anbieter in den Bereichen Ticketing und Live Entertainment. Vor Ausbruch der Corona-Pandemie wurden pro Jahr rund 250 Millionen Tickets über die Systeme des Unternehmens vermarktet - stationär, online und mobil. Zu den Onlineportalen zählen Marken wie eventim.de, oeticket.com, ticketcorner.ch, ticketone.it und entradas.com. Zur EVENTIM-Gruppe gehören außerdem zahlreiche Veranstalter von Konzerten, Tourneen und Festivals wie "Rock am Ring", "Rock im Park", "Hurricane", "Southside" oder "Lucca Summer". Darüber hinaus betreibt CTS EVENTIM einige der renommiertesten Veranstaltungsstätten Europas, etwa die Kölner LANXESS arena, die K.B. Hallen in Kopenhagen, die Berliner Waldbühne und das EVENTIM Apollo in London. (24.08.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - CTS EVENTIM-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der CTS EVENTIM AG & Co. KGaA (ISIN: DE0005470306, WKN: 547030, Ticker-Symbol: EVD) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Im schwachen Marktumfeld habe auch die Aktie von CTS EVENTIM in den vergangenen Tagen stark korrigiert. Nun habe der Konzertveranstalter und Ticketvermarkter aber starke Zahlen zum zweiten Quartal vorgelegt. Auch wenn sich der Konzern nach wie vor keine genaue Prognose für das Gesamtjahr zutraue, lege die Aktie im frühen Handel etwas zu.Der Umsatz sei im zweiten Quartal auf 595 Millionen Euro gestiegen und habe damit sogar 43,8 Prozent höher als im Vor-Corona-Jahr 2019 gelegen. 2021 hätten die Erlöse lediglich 46 Millionen Euro betragen. Das spiegele sich auch im Gewinn wider, das normalisierte EBITDA habe bei 105 Millionen Euro gelegen - 2019 seien es 55 Millionen Euro gewesen."Der kraftvolle Neustart von Kulturveranstaltungen und Live Events macht uns sehr optimistisch, dass für unsere Branche nach über zwei sehr schwierigen Jahren nun endlich der Wendepunkt zum Besseren erreicht ist", zeige sich CEO Klaus-Peter Schulenberg zwar zuversichtlich. Er warne aber auch: "Deutlich gestiegene Kosten, Personalmangel, drohende Energieknappheit und Ungewissheit über die weitere Entwicklung von Corona erinnern uns aber daran, dass die Krise für die gebeutelte Veranstaltungswirtschaft noch nicht vorbei ist."CTS kehre peu à peu zur Normalität zurück. Die Zahlen seien gut und würden die Coronakrise langsam vergessen lassen.Anleger können den jüngsten Rücksetzer nutzen und wieder eine erste Position eingehen, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär" zur CTS EVENTIM-Aktie. (Analyse vom 24.08.2022)