Kurzprofil CTS EVENTIM AG & Co. KGaA:



CTS EVENTIM (ISIN: DE0005470306, WKN: 547030, Ticker-Symbol: EVD) ist einer der international führenden Anbieter in den Bereichen Ticketing und Live Entertainment. Vor Ausbruch der Corona-Pandemie wurden pro Jahr rund 250 Millionen Tickets über die Systeme des Unternehmens vermarktet - stationär, online und mobil. Zu den Onlineportalen zählen Marken wie eventim.de, oeticket.com, ticketcorner.ch, ticketone.it und entradas.com. Zur EVENTIM-Gruppe gehören außerdem zahlreiche Veranstalter von Konzerten, Tourneen und Festivals wie "Rock am Ring", "Rock im Park", "Hurricane", "Southside" oder "Lucca Summer". Darüber hinaus betreibt CTS EVENTIM einige der renommiertesten Veranstaltungsstätten Europas, etwa die Kölner LANXESS arena, die K.B. Hallen in Kopenhagen, die Berliner Waldbühne und das EVENTIM Apollo in London. (16.02.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - CTS EVENTIM-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Konzertveranstalters und Tickethändlers CTS EVENTIM AG & Co. KGaA (ISIN: DE0005470306, WKN: 547030, Ticker-Symbol: EVD) unter die Lupe.Dank der wieder besseren Geschäfte mit Live-Veranstaltungen sei das Jahr 2022 bei CTS EVENTIM deutlich besser gelaufen als erwartet. An der Börse würden die Zahlen entsprechend gut ankommen. Die CTS EVENTIM-Aktie sei auf ein neues Mehrmonatshoch geklettert und gehöre zu den stärksten Werten im MDAX.Der Eventveranstalter habe den Umsatz von 408 Mio. Euro im von der Corona-Pandemie belasteten Vorjahr auf nun gut 1,9 Mrd. Euro gesteigert. Bereinigt um Sondereffekte seien als EBITDA davon 384 Mio. Euro übriggeblieben und somit rund 84 Prozent mehr als noch 2021. Bei beiden Kennziffern habe CTS EVENTIM deutlich besser abgeschnitten als von Analysten erwartet. Gegenüber dem letzten Vor-Corona-Jahr 2019 hätten sich Konzernerlös und Betriebsgewinn 2022 um jeweils ein Drittel verbessert. Den Geschäftsbericht wolle der Vorstand am 23. März veröffentlichen.Bei den Analysten seien die Zahlen gut angekommen. Jefferies habe das Rating auf "buy" mit einem Kursziel von 77 Euro belassen. Das vierte Quartal des Ticketverkäufers sei sehr stark ausgefallen und lasse ein Rekordjahr erwarten, so Analyst Henrik Paganetty.Die Normalisierung nach der Pandemie treibe den MDAX-Titel weiter an. Das starke Chartbild locke ebenfalls zum Kauf an. DER AKTIONÄR hält weiter steigende Kurse bei der CTS EVENTIM-Aktie für denkbar, so Maximilian Völkl. (Analyse vom 16.02.2023)Mit Material von dpa-AFX