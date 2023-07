Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil CTS EVENTIM AG & Co. KGaA:



CTS EVENTIM (ISIN: DE0005470306, WKN: 547030, Ticker-Symbol: EVD) ist einer der international führenden Anbieter in den Bereichen Ticketing und Live Entertainment. Pro Jahr werden ca. 250 Millionen Tickets über die Systeme des Unternehmens vermarktet - stationär, online und mobil. Zu den Onlineportalen zählen Marken wie eventim.de, oeticket.com, ticketcorner.ch, ticketone.it und entradas.com. Zur EVENTIM-Gruppe gehören zahlreiche Veranstalter von Konzerten, Tourneen und Festivals wie "Rock am Ring", "Rock im Park", "Hurricane", "Southside" oder "Lucca Summer". Darüber hinaus betreibt CTS EVENTIM einige der renommiertesten Veranstaltungsstätten Europas, etwa die Kölner LANXESS arena, die K.B. Hallen in Kopenhagen, die Berliner Waldbühne und das EVENTIM Apollo in London. (12.07.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - CTS EVENTIM-Aktienanalyse von "Der Aktionär":David Schenk vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der CTS EVENTIM AG & Co. KGaA (ISIN: DE0005470306, WKN: 547030, Ticker-Symbol: EVD) unter die Lupe.Millionenschwere Entschädigungszahlungen, ein gescheitertes Projekt und der überraschende Profiteur - der Ticketservice CTS EVENTIM. Während die geplante Pkw-Maut ein Fiasko für den Bund gewesen sei, stehe dem Bremer Unternehmen nun ein Geldsegen ins Haus. Das Unternehmen sei zur Hälfte an dem Konsortium beteiligt, das als Maut-Anbieter hätte arbeiten sollten.CTS EVENTIM könne sich über eine stattliche Entschädigungszahlung freuen, die im Zuge des gescheiterten Projekts der Pkw-Maut fällig werde. Als Teil des Konsortiums, das als Maut-Anbieter agieren sollte, erhalte das Unternehmen die Hälfte der insgesamt 243 Millionen Euro Schadensersatz, die der Bund nun aufbringen müsse.Charttechnisch versuche sich der MDAX-Titel am Mai-Hoch bei 59,95 Euro, nachdem die Bullen die Unterstützung bei 55,20 Euro erfolgreich verteidigt hätten. Mit der neuen Kaufdynamik habe auch der MACD-Indikator ein Kaufsignal ausgelöst.Nach dem Böhmermann-Schock könne CTS-EVENTIM positive Nachrichten gut gebrauchen. Rein finanziell sei der Schadensersatz zweifellos positiv für das Unternehmen, doch ein Reputationsschaden könnte weiter an dem Ticketservice haften bleiben. Charttechnisch habe die Aktie derweil ein Kaufsignal ausgelöst.Risikofreudige Anleger lauern auf einen Ausbruch über das Mai-Hoch, so David Schenk von "Der Aktionär". (Analyse vom 12.07.2023)