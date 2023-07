Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil CTS EVENTIM AG & Co. KGaA:



CTS EVENTIM (ISIN: DE0005470306, WKN: 547030, Ticker-Symbol: EVD) ist einer der international führenden Anbieter in den Bereichen Ticketing und Live Entertainment. Pro Jahr werden ca. 250 Millionen Tickets über die Systeme des Unternehmens vermarktet - stationär, online und mobil. Zu den Onlineportalen zählen Marken wie eventim.de, oeticket.com, ticketcorner.ch, ticketone.it und entradas.com. Zur EVENTIM-Gruppe gehören zahlreiche Veranstalter von Konzerten, Tourneen und Festivals wie "Rock am Ring", "Rock im Park", "Hurricane", "Southside" oder "Lucca Summer". Darüber hinaus betreibt CTS EVENTIM einige der renommiertesten Veranstaltungsstätten Europas, etwa die Kölner LANXESS arena, die K.B. Hallen in Kopenhagen, die Berliner Waldbühne und das EVENTIM Apollo in London. (03.07.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - CTS EVENTIM-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Sarina Rosenbusch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der CTS EVENTIM AG & Co. KGaA (ISIN: DE0005470306, WKN: 547030, Ticker-Symbol: EVD) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe."Mit Fantasiegebühren zum Eventimperium" - mit diesen Worten habe Jan Böhmermann den Tickethändler CTS EVENTIM kritisiert. Die Vorwürfe seien zwar nicht neu gewesen, durch den TV-Satiriker aber wieder in den Vordergrund gerückt. Die Aktie sei stark unter Druck geraten, nun zeichne sich wieder eine erste Erholung ab.Anfang Juni notiere der Kurs noch nahe des Rekordhochs von 72,68 Euro aus dem Jahr 2021. Dann sei Böhmermann die Aktie in seiner Sendung "ZDF Magazin Royale" abgeschossen. Er habe auf die enorme Marktmacht des nach eigenen Angaben international führenden Anbieters von Tickets und Live-Events verwiesen. Zudem habe er die Verkaufsgebühren als zu hoch kritisiert. Der Höhenflug der EVENTIM-Aktie sei beendet gewesen, sie sei um über 20 Prozent gefallen.Nun gehe es wieder leicht aufwärts. Der Kurs stehe am wichtigen GD200 bei 57,64 Euro. Ein nachhaltiges Überwinden dieses Widerstands würde ein neues Kaufsignal generieren. Aber: Drehe der Kurs dagegen wieder südwärts, drohe ein Test des Juni-Tiefs bei 56,00 Euro - und kurz danach des März-Tiefs bei 53,90 Euro.Das durchschnittliche Kursziel der zehn von Bloomberg befragten Analysten liege bei 77,40 Euro. Damit hätte die Aktie noch ein Aufwärtspotenzial von rund 34 Prozent. Fünf der Experten würden zum Kauf raten, einer würde verkaufen.Die Kritik an der starken Marktposition und den hohen Ticketgebühren sei nichts Neues. CTS EVENTIM müsse die Vorwürfe entkräften, um langfristig am Markt performen zu können. "Der Aktionär" sieht im Konkurrenten Live Nation Entertainment einen besseren Pick für Anleger, so Sarina Rosenbusch von "Der Aktionär". (Analyse vom 03.07.2023)