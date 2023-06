Tradegate-Aktienkurs CTS EVENTIM-Aktie:

56,60 EUR +0,35% (22.06.2023, 12:47)



XETRA-Aktienkurs CTS EVENTIM-Aktie:

56,60 EUR +0,18% (22.06.2023, 12:36)



ISIN CTS EVENTIM-Aktie:

DE0005470306



WKN CTS EVENTIM-Aktie:

547030



Ticker-Symbol CTS EVENTIM-Aktie:

EVD



Kurzprofil CTS EVENTIM AG & Co. KGaA:



CTS EVENTIM (ISIN: DE0005470306, WKN: 547030, Ticker-Symbol: EVD) ist einer der international führenden Anbieter in den Bereichen Ticketing und Live Entertainment. Pro Jahr werden ca. 250 Millionen Tickets über die Systeme des Unternehmens vermarktet - stationär, online und mobil. Zu den Onlineportalen zählen Marken wie eventim.de, oeticket.com, ticketcorner.ch, ticketone.it und entradas.com. Zur EVENTIM-Gruppe gehören zahlreiche Veranstalter von Konzerten, Tourneen und Festivals wie "Rock am Ring", "Rock im Park", "Hurricane", "Southside" oder "Lucca Summer". Darüber hinaus betreibt CTS EVENTIM einige der renommiertesten Veranstaltungsstätten Europas, etwa die Kölner LANXESS arena, die K.B. Hallen in Kopenhagen, die Berliner Waldbühne und das EVENTIM Apollo in London. (22.06.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - CTS EVENTIM: Heftige Vorwürfe brachten den Ticketvermarkter unter Druck - AktienanalyseDer Kapsch-Mautpartner CTS EVENTIM (ISIN: DE0005470306, WKN: 547030, Ticker-Symbol: EVD) sorgt derzeit für Gesprächsstoff an der Börse, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Die CTS EVENTIM-Aktie sei kurz vor wenigen Tagen noch kurz davor gewesen, ihr Rekordhoch von 72,68 Euro aus dem Jahr 2021 in Angriff zu nehmen. Doch dann habe ein Beitrag von TV-Satiriker Jan Böhmermann in der Sendung "ZDF Magazin Royale" für einen empfindlichen Rückschlag gesorgt - von mehr als 70 Euro bis auf unter 60 Euro innerhalb von nur zwei Tagen. Das Team um Böhmermann habe sich unter anderem mit der Marktposition und Gebührenpolitik des Event-Vermarkters und Tickethändlers beschäftigt.Kritische Stimmen zur Unternehmensführung rund um den CTS-CEO Klaus-Peter Schulenberg gebe es allerdings schon länger, so dass die Kursreaktion an der Börse als recht heftig eingestuft worden sei. Zumal hier ganz klar auch ein Zusammenhang mit dem zuletzt guten Lauf der Aktie gesehen werde. Allerdings sähen auch einige Marktteilnehmer wie etwa die Analysten von Kepler ein zunehmendes Risiko, dass die sehr starke Marktposition in Deutschland und die zumindest in der Wahrnehmung hohen Ticketgebühren in der Branche möglicherweise stärker in die öffentliche Aufmerksamkeit rücken würden. Der zuständige Analyst fürchte, dass die Stimmung der Anleger angeknackst bleibe und habe seine Kaufempfehlung für CTS EVENTIM aufgegeben. (Ausgabe 24/2023)Börsenplätze CTS EVENTIM-Aktie: