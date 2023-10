Tradegate-Aktienkurs CTS EVENTIM-Aktie:

Kurzprofil CTS EVENTIM AG & Co. KGaA:



CTS EVENTIM (ISIN: DE0005470306, WKN: 547030, Ticker-Symbol: EVD) ist einer der international führenden Anbieter in den Bereichen Ticketing und Live Entertainment. Pro Jahr werden ca. 250 Millionen Tickets über die Systeme des Unternehmens vermarktet - stationär, online und mobil. Zu den Onlineportalen zählen Marken wie eventim.de, oeticket.com, ticketcorner.ch, ticketone.it und entradas.com. Zur EVENTIM-Gruppe gehören zahlreiche Veranstalter von Konzerten, Tourneen und Festivals wie "Rock am Ring", "Rock im Park", "Hurricane", "Southside" oder "Lucca Summer". Darüber hinaus betreibt CTS EVENTIM einige der renommiertesten Veranstaltungsstätten Europas, etwa die Kölner LANXESS arena, die K.B. Hallen in Kopenhagen, die Berliner Waldbühne und das EVENTIM Apollo in London. (12.10.2023/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - CTS EVENTIM: Gute Nachrichten - AktienanalyseGute Nachrichten von CTS EVENTIM (ISIN: DE0005470306, WKN: 547030, Ticker-Symbol: EVD): Das Geschäft läuft besser als gedacht, vor allem im Segment Ticketing, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.So sei auf Basis vorläufiger Zahlen allein das Internet-Ticket-Volumen in den ersten neun Monaten gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 35 Prozent gestiegen. Der Ticketvermarkter werde daher mutiger. Der Vorstand rechne nun mit einem Gesamtjahresumsatz von deutlich über zwei Mrd. Euro nach rund 1,9 Mrd. Euro in 2022. Zuvor habe das Management ein moderates Plus anvisiert. Die Ergebnisprognose sei ebenfalls angehoben worden. Das normalisierte EBITDA solle jetzt deutlich über 400 (2022: knapp 385) Mio. Euro liegen. "Damit wird das operative Ergebnis für das Gesamtjahr 2023 deutlich über dem des Vorjahres liegen, das aufgrund Corona-assoziierter Nachholeffekte die Messlatte ohnehin schon hoch angelegt hatte", habe es dazu vom Unternehmen geheißen. Bislang habe sich das Management allenfalls ein leichtes Plus vorstellen können. Die Eckdaten und der verbesserte Ausblick seien bei Analysten gut angekommen.Der Ticketvermarkter habe die Erwartungen an das dritte Quartal übertroffen, habe etwa Karin So von der US-Bank JPMorgan geschrieben. Der Fokus liege auf der starken Entwicklung der Online-Ticket-Verkäufe in den ersten neun Monaten des Jahres, die zu weiteren Anhebungen der Schätzungen führen dürften. Sie sehe denn auch keinen Grund, von der Einstufung "Overweight" mit Kursziel 77 Euro abzurücken. Auch Anleger hätten sich zufrieden gezeigt.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze CTS EVENTIM-Aktie: