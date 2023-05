Börsenplätze CTS EVENTIM-Aktie:



Kurzprofil CTS EVENTIM AG & Co. KGaA:



CTS EVENTIM (ISIN: DE0005470306, WKN: 547030, Ticker-Symbol: EVD) ist einer der international führenden Anbieter in den Bereichen Ticketing und Live Entertainment. Pro Jahr werden ca. 250 Millionen Tickets über die Systeme des Unternehmens vermarktet - stationär, online und mobil. Zu den Onlineportalen zählen Marken wie eventim.de, oeticket.com, ticketcorner.ch, ticketone.it und entradas.com. Zur EVENTIM-Gruppe gehören zahlreiche Veranstalter von Konzerten, Tourneen und Festivals wie "Rock am Ring", "Rock im Park", "Hurricane", "Southside" oder "Lucca Summer". Darüber hinaus betreibt CTS EVENTIM einige der renommiertesten Veranstaltungsstätten Europas, etwa die Kölner LANXESS arena, die K.B. Hallen in Kopenhagen, die Berliner Waldbühne und das EVENTIM Apollo in London. (24.05.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - CTS EVENTIM-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jürgen Dreifürst vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der CTS EVENTIM AG & Co. KGaA (ISIN: DE0005470306, WKN: 547030, Ticker-Symbol: EVD) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Pandemie und die wirtschaftlichen Folgen vor allem für die Reise- und Eventbranche seien zum Teil dramatisch gewesen. Dank staatlicher Unterstützung habe das Überleben vieler Unternehmen gesichert werden können. Dazu habe auch der Ticketvermarkter CTS EVENTIM gehört. Das Unternehmen habe am Mittwoch starke Quartalszahlen veröffentlicht. Trotzdem gebe die Aktie knapp sechs Prozent nach - das sei der Grund.Dank wiedergewonnener Lust der Menschen auf Konzerte und Veranstaltungen habe die in München ansässige Eventfirma CTS EVENTIM den Gewinn im ersten Quartal im Vergleich zum Vorjahr auf 43,7 Millionen Euro nahezu vervierfachen können. Im ersten Quartal seien knapp 60 Prozent mehr Tickets verkauft worden. Der Umsatz sei im Vergleich zum Vorjahresquartal um 160 Prozent auf 366 Millionen Euro gesteigert worden.Das Management sei für den weiteren Jahresverlauf weiterhin positiv gestimmt. Umsatz und Ergebnis sollten in etwa auf Höhe des Vorjahresniveaus liegen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link