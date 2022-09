Tradegate-Aktienkurs CTS EVENTIM-Aktie:

Kurzprofil CTS EVENTIM AG & Co. KGaA:



CTS EVENTIM (ISIN: DE0005470306, WKN: 547030, Ticker-Symbol: EVD) ist einer der international führenden Anbieter in den Bereichen Ticketing und Live Entertainment. Vor Ausbruch der Corona-Pandemie wurden pro Jahr rund 250 Millionen Tickets über die Systeme des Unternehmens vermarktet - stationär, online und mobil. Zu den Onlineportalen zählen Marken wie eventim.de, oeticket.com, ticketcorner.ch, ticketone.it und entradas.com. Zur EVENTIM-Gruppe gehören außerdem zahlreiche Veranstalter von Konzerten, Tourneen und Festivals wie "Rock am Ring", "Rock im Park", "Hurricane", "Southside" oder "Lucca Summer". Darüber hinaus betreibt CTS EVENTIM einige der renommiertesten Veranstaltungsstätten Europas, etwa die Kölner LANXESS arena, die K.B. Hallen in Kopenhagen, die Berliner Waldbühne und das EVENTIM Apollo in London. (15.09.2022/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - CTS EVENTIM-Aktienanalyse von "ZertifikateJournal":Die Rückkehr des Konzernbetriebs nach der Corona-Zwangspause lässt beim Veranstalter und Ticketverkäufer CTS EVENTIM (ISIN: DE0005470306, WKN: 547030, Ticker-Symbol: EVD) die Kassen klingeln, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Im zweiten Quartal habe das Unternehmen einen Umsatz von 595 Mio. Euro erzielt, ein Plus von 44 Prozent zum Vor-Corona-Rekordjahr 2019. Das Betriebsergebnis sei mit 105 Mio. Euro sogar fast doppelt so hoch wie vor Ausbruch der Pandemie gewesen."Der kraftvolle Neustart von Kulturveranstaltungen und Live Events macht uns sehr optimistisch, dass für unsere Branche nach über zwei sehr schwierigen Jahren nun endlich der Wendepunkt zum Besseren erreicht ist", habe Konzernchef Klaus-Peter Schulenberg gesagt.