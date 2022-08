Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil CTS EVENTIM AG & Co. KGaA:



CTS EVENTIM (ISIN: DE0005470306, WKN: 547030, Ticker-Symbol: EVD) ist einer der international führenden Anbieter in den Bereichen Ticketing und Live Entertainment. Vor Ausbruch der Corona-Pandemie wurden pro Jahr rund 250 Millionen Tickets über die Systeme des Unternehmens vermarktet - stationär, online und mobil. Zu den Onlineportalen zählen Marken wie eventim.de, oeticket.com, ticketcorner.ch, ticketone.it und entradas.com. Zur EVENTIM-Gruppe gehören außerdem zahlreiche Veranstalter von Konzerten, Tourneen und Festivals wie "Rock am Ring", "Rock im Park", "Hurricane", "Southside" oder "Lucca Summer". Darüber hinaus betreibt CTS EVENTIM einige der renommiertesten Veranstaltungsstätten Europas, etwa die Kölner LANXESS arena, die K.B. Hallen in Kopenhagen, die Berliner Waldbühne und das EVENTIM Apollo in London. (02.08.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - CTS EVENTIM-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Veranstalters und Tickethändlers CTS EVENTIM AG & Co. KGaA (ISIN: DE0005470306, WKN: 547030, Ticker-Symbol: EVD) unter die Lupe.Trotz anhaltend hoher Corona-Zahlen in Deutschland laufe die Aktie des Ticketvermarkters CTS EVENTIM immer besser. Die Hoffnung beruhe darauf, dass die Coronamaßnahmen wie in Österreich oder Frankreich sukzessive abgebaut würden. Hinzu komme ein starkes Kaufsignal.In Österreich werde die Quarantäne abgeschafft, in Frankreich sogar alle Corona-Maßnahmen. Viele Investoren würden daher auf ein Comeback solcher Unternehmen setzen, die unter den Einschränkungen gelitten hätten und noch leiden würden.Der Ticketvermarkter CTS sei eines davon. Seit ihrem Tief Anfang Juli bei 48,18 Euro habe die Aktie rund 5,50 Euro zugelegt. Jüngste Zahlen würden die Kursentwicklung untermauern: Die Gesellschaft habe im April und Mai mehr Tickets als im Vergleichszeitraum 2019 verkauft.Zudem sei der MDAX-Wert aus seinem seit April gültigen Abwärtstrend ausgebrochen, was die Annahme, dass sich die Aktie weiter positiv entwickele, stütze. Zumindest sollte der Bereich um 60 Euro angelaufen werden können.In einem wieder nervösen Marktumfeld könnte die CTS-Aktie trotzdem mit positiver Performance herausstechen, so Thomas Bergmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 02.08.2022)