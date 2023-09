Börsenplätze CTS EVENTIM-Aktie:



58,35 EUR 0,00% (24.08.2023, 11:27)



58,75 EUR +0,69% (24.08.2023, 11:13)



DE0005470306



547030



EVD



Kurzprofil CTS EVENTIM AG & Co. KGaA:



CTS EVENTIM (ISIN: DE0005470306, WKN: 547030, Ticker-Symbol: EVD) ist einer der international führenden Anbieter in den Bereichen Ticketing und Live Entertainment. Pro Jahr werden ca. 250 Millionen Tickets über die Systeme des Unternehmens vermarktet - stationär, online und mobil. Zu den Onlineportalen zählen Marken wie eventim.de, oeticket.com, ticketcorner.ch, ticketone.it und entradas.com. Zur EVENTIM-Gruppe gehören zahlreiche Veranstalter von Konzerten, Tourneen und Festivals wie "Rock am Ring", "Rock im Park", "Hurricane", "Southside" oder "Lucca Summer". Darüber hinaus betreibt CTS EVENTIM einige der renommiertesten Veranstaltungsstätten Europas, etwa die Kölner LANXESS arena, die K.B. Hallen in Kopenhagen, die Berliner Waldbühne und das EVENTIM Apollo in London. (08.09.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - CTS EVENTIM-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jürgen Dreifürst vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der CTS EVENTIM AG & Co. KGaA (ISIN: DE0005470306, WKN: 547030, Ticker-Symbol: EVD) unter die Lupe.Nachdem der Shitstorm durch den TV-Satiriker Jan Böhmermann gegenüber den Ticketvermarkter CTS EVENTIM zu Teils erheblichen Kursverlusten Anfang Juli geführt habe, kehre langsam wieder etwas mehr Ruhe und Stabilität in die CTS EVENTIM-Aktie.Der MDAX-Titel lege in einem eher allgemein schwächeren Marktumfeld am Freitag knapp sechs Prozent zu. Auslöser dieser Kurssteigerung dürfte ein positives Analystenvotum der Bank of America (BofA) sein. Analystin Daria Nasledysheva habe den Tickethändler mit "Kauf" und Kursziel 60 Euro bewertet.Laut der Analystin begünstige die jüngste Kurskorrektur eine gute Einstiegsmöglichkeit. Das Unternehmen sei aufgrund des prognostizierten Wachstums mit ein KGV von 22 zu günstig bewertet. Die Börse reagiere positiv auf das Rating der Analystin, die CTS EVENTIM-Aktie lege knapp sechs Prozent zu. Live Nation , so Jürgen Dreifürst. (Analyse vom 08.09.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link