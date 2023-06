NASDAQ-Aktienkurs CSX-Aktie:

Kurzprofil CSX Corp.:



CSX Corp. (ISIN: US1264081035, WKN: 865857, Ticker-Symbol: CXR, NASDAQ-Symbol: CSX) mit Sitz in Jacksonville, Florida, ist einer der führenden Transportdienstleister in Nordamerika. Man ist auf den Transport von Schienenfahrzeugen spezialisiert. Die wichtigste Tochter ist die Eisenbahngesellschaft CSX Transportation. Zum Konzern gehören auch weitere Beteiligungen in der Speditionsbranche. (21.06.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - CSX-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von CSX (ISIN: US1264081035, WKN: 865857, Ticker-Symbol: CXR, NASDAQ-Symbol: CSX) charttechnisch unter die Lupe.Im Verlauf der Korrekturbewegung des Jahres 2022 sei es bei der CSX-Aktie zu einem nahezu idealtypischen Pullback an die Haltezone aus den Hochs von Mai 2019 und Februar 2020 bei 26,91/26,87 USD gekommen. Bei insgesamt drei verschiedenen Anläufen habe sich zudem die 200-Wochen-Linie (akt. bei 29,51 USD) als tragfähige Unterstützung erwiesen. Soviel zur strategischen Einordnung: Seit Sommer vergangenen Jahres bilde der Titel zusätzlich ein symmetrisches Dreieck aus. Vor diesem Hintergrund spiele die obere Dreiecksbegrenzung (akt. bei 30,43 USD) die entscheidende Rolle. Mittlerweile könne der erfolgte Befreiungsschlag als nachhaltig eingestuft werden, was das Papier zurück in der Erfolgsspur bringe. Rein rechnerisch halte das diskutierte Dreiecksmuster ein Anschlusspotential von 8 USD bereit. Das Hoch vom August 2022 bei 34,71 USD sollte deshalb nur ein Etappenziel darstellen, ehe perspektivisch das bisherige Allzeithoch (38,63 USD) sogar wieder auf die Agenda rücke. Rückenwind komme aktuell von Seiten der trendfolgenden Indikatoren. Während die Relative Stärke nach Levy oberhalb des Schwellenwertes von 1 notiere, sei der MACD ebenfalls "long" positioniert. Das jüngste "swing low" bei 30,40 USD biete sich dagegen als Absicherung an, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 21.06.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs CSX-Aktie:30,17 EUR -1,08% (21.06.2021, 22:26)