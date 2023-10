Ausgehend vom aktuellen CR-Aktienkurs in Höhe von 25,90 EUR liegt ein hohes Kurspotenzial vor und Cosmin Filker und Marcel Schaffer, Aktienanalysten der GBC AG, vergeben für die Aktie von CR Energy das Rating "kaufen". (Analyse vom 04.10.2023)





Börsenplätze CR Energy-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs CR Energy-Aktie:

25,10 EUR +0,80% (04.10.2023, 11:16)



XETRA-Aktienkurs CR Energy-Aktie:

25,20 EUR 0,00% (03.10.2023, 17:36)



ISIN CR Energy-Aktie:

DE000A2GS625



WKN CR Energy-Aktie:

A2GS62



Ticker-Symbol CR Energy-Aktie:

CRZK



Kurzprofil CR Energy AG:



Die CR Capital AG (ISIN: DE000A2GS625, WKN A2GS62, Ticker-Symbol: CRZK) ist eine Investmentgesellschaft, die in innovative und wachstumsstarke Technologieunternehmen investiert. Sie unterstützt diese als strategischer Partner bei der Weiterentwicklung ihres Angebots, Skalierung ihres Geschäftsmodells und Erschließung neuer Märkte. Nachhaltigkeit und Qualität stehen dabei im Zentrum der Investitionsstrategie. (04.10.2023/ac/a/nw)



Augsburg (www.aktiencheck.de) - CR Energy-Aktienanalyse von der GBC AG:Cosmin Filker und Marcel Schaffer, Aktienanalysten der GBC AG, raten in einer aktuellen Aktienanalyse zum Kauf der Aktie der CR Energy AG (ISIN: DE000A2GS625, WKN A2GS62, Ticker-Symbol: CRZK).Das Ertrags- und Ergebnisbild der Investmentgesellschaft CR Energy AG (bisher: CR Capital AG) sei von der Entwicklung der drei Hauptbeteiligungen Solartec GmbH, Terrabau GmbH und CR Opportunities GmbH geprägt. Besonders im Fokus stünden dabei die auf der Konzeption und Herstellung nachhaltiger Systeme für Ein- und Mehrfamilienhäusern spezialisierte Solartec sowie die Terrabau als Generalunternehmer im Bereich des Wohnimmobilienbaus.Die Solartec sei in einem Marktumfeld tätig, welches von einem starken Wachstum geprägt sei. Nach Daten von IWR (Internationales Wirtschaftsforum Regenerative Energien) seien von Januar bis Juli 2023 insgesamt 7,9 GW (VJ: 4,3 GW) neue Solaranlagen ans Netz gegangen und damit sei bereits Mitte des Jahres der Wert des gesamten Kalenderjahres 2022 (7,5 GW) übertroffen worden. Auf der einen Seite fänden sich in diesen Zahlen die von der Politik forcierte Energiewende wieder, auf der anderen Seite hätten rückläufige Komponentenpreise und gesunkene Lieferzeiten für zusätzlichen Auftrieb gesorgt.Die Terrabau, als Generalunternehmer, sei aktuell in einem von großen Herausforderungen geprägten Marktumfeld tätig. Hohe Zinsen und gestiegene Baukosten hätten zu einem starken Ausbremsen des Wohnungsneubaus geführt. Nicht nur die Nachfrage sei zurückgegangen, Projektierer hätten aufgrund der gestiegenen Kosten Neubauprojekte gestoppt. Gemäß Daten des statistischen Bundesamtes seien die Baugenehmigungen in den ersten sechs Monaten 2023 gegenüber dem Vorjahreswert um 27,8% deutlich eingebrochen. Nach Angaben der CR Energy AG hätten aber die Projekte der Terrabau termingerecht fertiggestellt und an die Erwerber übergeben werden können. Es werde dabei weiterhin das Ziel ausgegeben, jährlich 300 bis 500 Einfamilien- und Doppelhäuser fertigzustellen. Die aktuelle Projektliste umfasse ca. 530 in Bau befindliche Einheiten, die sich in Speckgürteln von Berlin und Leipzig befänden.In den ersten sechs Monaten 2023 weise die CR Energy AG mit 53,37 Mio. EUR (VJ: 69,00 Mio. EUR) erneut hohe Gesamterträge aus. Hauptsächlich handele es sich dabei um Bewertungserträge der drei wesentlichen Beteiligungen, die sich der GBC-Berechnung zur Folge auf 38,65 Mio. EUR (VJ: ca. 61,0 Mio. EUR) summieren würden. Während damit die Bewertungserträge nach wie vor den Löwenanteil der CR-Gesamterlöse ausmachen würden, habe die Gesellschaft im ersten Halbjahr 2023 eine Steigerung der Ausschüttungen aus den Beteiligungen verzeichnet. Gemäß Unternehmensangaben hätten diese bei insgesamt 14,7 Mio. EUR gelegen (VJ: 7,7 Mio. EUR), aufgeteilt auf die Terrabau (11,5 Mio. EUR), Solartec (1,4 Mio. EUR) und CR Opportunities (1,8 Mio. EUR).Wie für eigenkapitalfinanzierte Beteiligungsgesellschaften üblich, weise die CR Energy AG eine im Verhältnis zu den Erträgen schlanke Kostenstruktur auf, sodass das EBITDA (52,63 Mio. EUR), das EBIT (52,61 Mio. EUR) und der Periodenüberschuss (52,02 Mio. EUR) jeweils nah an den Gesamterträgen lägen. Besonders erwähnenswert sei der Umstand, wonach die Steigerung der Gewinnausschüttungen zu einer Verdoppelung des operativen Cashflows auf 12,77 Mio. EUR (VJ: 6,59 Mio. EUR) geführt habe.Die Bewertungserträge hätten sowohl das Nachsteuerergebnis und damit das Eigenkapital als auch den Wertansatz der Finanzanlagen positiv beeinflusst. In den ersten sechs Monaten habe sich daher die positive Tendenz sowohl beim Eigenkapital als auch bei den Finanzanlagen fortgesetzt. Mit einem Eigenkapital in Höhe von 366,25 Mio. EUR (31.12.22: 314,23 Mio. EUR) liege eine unverändert sehr hohe EK-Quote in Höhe von 98,1% (31.12.22: 97,6%) vor. Demgegenüber stehe auf der Aktivseite ein weiterer Anstieg der Finanzanalagen, welche hauptsächlich den Wertansatz der drei Beteiligungen darstellen würden, auf 358,56 Mio. EUR (31.12.22: 305,16 Mio. EUR).Aufgrund der Bilanzierung als Investment Entity nach IFRS 10 würden die Analysten der GBC AG zur Bewertung der CR Energy AG einen NAV-Ansatz heranziehen. Im Net Asset Value oder Substanzwert werde das wirtschaftliche Eigenkapital dargestellt, als Resultat aus den Marktwerten der Vermögenswerte abzüglich des Fremdkapitals. Bei der CR Energy AG finde dabei bereits im Rahmen der IFRS 10-Bilanzierung eine Marktwert- bzw. faire Wertermittlung der Vermögenswerte statt, womit der Bilanzausweis des Eigenkapitals als Net Asset Value herangezogen werden könne.Die finanziellen Vermögenswerte der CR Energy AG seien der mit Abstand wichtigste Aktivposten der Bilanz und würden sich zum 30.06.2023 auf 358,56 Mio. EUR belaufen. Dieser Wert dürfte derzeit maßgeblich den Wert der drei Beteiligungen Terrabau GmbH, CR Opportunitites GmbH und Solartec wiedergeben.Der somit von den Analysten der GBC AG ermittelte faire NAV je Aktie belaufe sich auf 60,08 EUR (bisher: 62,08 EUR). Dieser Wert setze sich maßgeblich aus dem ermittelten fairen Wert der Finanzanlagen in Höhe von 358,56 Mio. EUR zusammen. Abzüglich der von den Analysten der GBC AG abdiskontierten Overhead-Kosten in Höhe von 35,93 Mio. EUR und zuzüglich der Nettoliquidität in Höhe von 10,13 Mio. EUR ergebe sich ein Gesamt-NAV in Höhe von 332,76 Mio. EUR. Erstmalig nähmen die Analysten der GBC AG jedoch einen Sicherheitsabschlag in Höhe von 10% auf das Gesamt-NAV vor. Dies vor dem Hintergrund des aktuell sehr heraufordernden Marktumfelds für die Beteiligungsgesellschaft Terrabau. Die Analysten der GBC AG würden die weitere Marktentwicklung beobachten und würden im Rahmen einer künftigen Bewertung notwendige Anpassungen beim Sicherheitsabschlag vornehmen. Nach Abschlag hätten die Analysten der GBC AG einen NAV in Höhe von 299,48 Mio. EUR (bisher: 280,99 Mio. EUR) und damit, aufgrund der höheren Aktienzahl, einen NAV je Aktie in Höhe von 60,08 EUR (bisher: 62,08 Mio. EUR) ermittelt.