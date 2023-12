Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze CRISPR Therapeutics-Aktie:



L&S-Aktienkurs CRISPR Therapeutics-Aktie:

57,0000 EUR 0,00% (15.12.2023, 22:53)



NASDAQ-Aktienkurs CRISPR Therapeutics-Aktie:

62,08 USD -1,37% (15.12.2023, 22:00)



ISIN CRISPR Therapeutics-Aktie:

CH0334081137



WKN CRISPR Therapeutics-Aktie:

A2AT0Z



Ticker-Symbol CRISPR Therapeutics-Aktie:

1CG



NASDAQ-Symbol CRISPR Therapeutics-Aktie:

CRSP



Kurzprofil CRISPR Therapeutics AG:



CRISPR Therapeutics AG (ISIN: CH0334081137, WKN: A2AT0Z, Ticker-Symbol: 1CG, NASDAQ-Symbol: CRSP) ist ein in der Schweiz ansässiges Unternehmen für Gen-Editing, das sich auf die Entwicklung von CRISPR/Cas9-basierten Therapeutika konzentriert. CRISPR/Cas9 steht für Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats (CRISPR)/CRISPR-associated protein 9 (Cas9) und ist eine Technologie für das Gen-Editing, den Prozess der präzisen Veränderung bestimmter Sequenzen der genomischen DNA. Das Unternehmen beabsichtigt, diese Technologie zur Unterbrechung, Löschung, Korrektur und Einfügung von Genen einzusetzen, um genetisch bedingte Krankheiten zu behandeln und neuartige Zelltherapien zu entwickeln. (15.12.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - CRISPR Therapeutics-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der CRISPR Therapeutics AG (ISIN: CH0334081137, WKN: A2AT0Z, Ticker-Symbol: 1CG, NASDAQ-Symbol: CRSP) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Vor kurzem bereits habe die US-Gesundheitsbehörde FDA der ersten CRISPR/Cas9-basierten Therapie Casgevy (Exa-cel) vom Forschungsduo CRISPR Therapeutics und Vertex Pharmaceuticals grünes Licht erteilt. Nun empfehle ein Komitee der europäischen Arzneimittelbehörde EMA erstmals die Zulassung einer auf der Genscheren-Technologie CRISPR basierenden Therapie.Casgevy sei für die Behandlung der Sichelzellkrankheit und der Beta-Thalassämie bei Patienten ab zwölf Jahren geeignet, habe die EMA am Freitag in Amsterdam mitgeteilt. Den vererbbaren Bluterkrankungen lägen genetische Fehler zugrunde, die Bildung oder Funktionsweise von Hämoglobin beeinträchtigen würden. Hämoglobin sei ein eisenhaltiger Proteinkomplex, der in roten Blutkörperchen vorkomme und dazu diene, Sauerstoff zu transportieren.Mit der bedingten Zulassung solle das Medikament wegen seines hohen Nutzens für Patienten schnell verfügbar werden. Das Komitee fuße die Empfehlung von Casgevy auf zwei Studien und eine Langzeit-Follow-up-Studie. Bis 2026 müsse der Hersteller Ergebnisse weiterer Studien liefern, um Wirksamkeit und Sicherheit des Medikaments zu belegen. Einer EU-weiten Marktzulassung müsse nun noch die EU-Kommission zustimmen. Eine Entscheidung hierzu werde im Februar kommenden Jahres erwartet. Bereits Mitte November habe Großbritannien Casgevy die Zulassung erteilt.Die sogenannte Genschere Crispr/Cas könne gezielt auf einzelne Gene ausgerichtet werden. Die Entwicklerinnen der Methode, Emmanuelle Charpentier und Jennifer A. Doudna, hätten dafür 2020 den Nobelpreis erhalten. Casgevy diene dazu, Gene in Knochenmark-Stammzellen der Patienten so zu verändern, dass sie wieder funktionierendes Hämoglobin produzieren würden. Dafür würden Stammzellen dem Knochenmark entnommen, im Labor bearbeitet und dann wieder in den Patienten eingesetzt.Der Markt für Behandlungsoptionen auf Basis von Gene-Editing- und Gentherapie-Ansätzen habe sich in den vergangenen Jahren stark entwickelt. CRISPR-Therapien würden erhebliches disruptives Potenzial bergen. Das Papier von CRISPR Therapeutics bleibe in diesem spekulativen Bereich klar die erste Wahl, auch Vertex profitiere dank der Partnerschaft mit CRISPR Therapeutics vom Erfolg der Therapie. Im "Aktionär"-Depot werde bei beiden Titel auf weiter steigende Kurse gesetzt.Vertex eignet sich für konservativere Investoren, CRISPR ist für spekulativere Anleger erste Wahl, so Marion Schlegel von "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 15.12.2023)