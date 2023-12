L&S-Aktienkurs CRISPR Therapeutics-Aktie:

66,00 EUR +6,45% (04.12.2023, 12:32)



Nasdaq-Aktienkurs CRISPR Therapeutics-Aktie:

68,65 USD +2,88% (01.12.2023, 22:00)



ISIN CRISPR Therapeutics-Aktie:

CH0334081137



WKN CRISPR Therapeutics-Aktie:

A2AT0Z



Ticker-Symbol CRISPR Therapeutics-Aktie Deutschland:

1CG



Nasdaq-Ticker-Symbol CRISPR Therapeutics-Aktie:

CRSP



Kurzprofil CRISPR Therapeutics AG:



CRISPR Therapeutics AG (ISIN: CH0334081137, WKN: A2AT0Z, Ticker-Symbol: 1CG, Nasdaq-Symbol: CRSP) ist ein Schweizer Biotech-Unternehmen mit Sitz in Zug. Die Aktie des Gen-Schere-Spezialisten wird an den Börsen Frankfurt, Stuttgart, NASDAQ, Bats und Lang & Schwarz gehandelt. (04.12.2023/ac/a/n)



Vor wenigen Wochen hätten CRISPR Therapeutics und Vertex Pharmaceuticals Geschichte geschrieben und die erste Marktzulassung einer CRISPR/Cas9-basierten Therapie überhaupt erhalten. Hierbei habe die zuständige Behörde in Großbritannien grünes Licht erteilt. Während der Zulassungsentscheid in den USA in einer Indikation näher rücke, könnten die beiden Unternehmen indes bereits in einem anderen Land die Vertriebsgenehmigung verbuchen.Konkret habe die National Health Regulatory Authority (NHRA) in Bahrain der CRISPR-Therapie Casgevy (Exal-cel) für die Behandlung von Patienten mit Sichelzellkrankheit und transfusionsabhängiger Beta-Thalassämie zugelassen. Es handle sich nach Großbritannien um das zweite Land (wenngleich auch mit überschaubarem Marktpotenzial), welches eine CRISPR/Cas9-basierte Behandlungsoption zulasse.Weitaus wichtiger sei die Marktzulassung von Casgevy für das Biotech-Duo in den USA. Hier wolle die zuständige Behörde FDA in der Indikation Sichelzellanämie bis zum 8. Dezember eine Entscheidung treffen. Die Chancen, dass CRISPR Therapeutics und Vertex Pharmaceuticals auch in dem größten Pharma-Markt der Welt Casgevy demnächst vertreiben könnten, stünden nach Ansicht des AKTIONÄR gut. Ein Beraterausschuss der FDA habe sich vor einigen Wochen für eine Zulassung von Exa-cel ausgesprochen. Grünes Licht für die andere Indikation (transfusionsabhängige Beta-Thalassämie) könnte es gegen Ende des ersten Quartals des kommenden Jahres geben.