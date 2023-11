Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze CRISPR Therapeutics-Aktie:



L&S-Aktienkurs CRISPR Therapeutics-Aktie:

37,40 EUR -1,06% (01.01.2023, 14:34)



Nasdaq-Aktienkurs CRISPR Therapeutics-Aktie:

38,93 USD +0,49% (30.10.2023, 21:00)



ISIN CRISPR Therapeutics-Aktie:

CH0334081137



WKN CRISPR Therapeutics-Aktie:

A2AT0Z



Ticker-Symbol CRISPR Therapeutics-Aktie Deutschland:

1CG



Nasdaq-Ticker-Symbol CRISPR Therapeutics-Aktie:

CRSP



Kurzprofil CRISPR Therapeutics AG:



CRISPR Therapeutics AG (ISIN: CH0334081137, WKN: A2AT0Z, Ticker-Symbol: 1CG, Nasdaq-Symbol: CRSP) ist ein Schweizer Biotech-Unternehmen mit Sitz in Zug. Die Aktie des Gen-Schere-Spezialisten wird an den Börsen Frankfurt, Stuttgart, NASDAQ, Bats und Lang & Schwarz gehandelt. (01.11.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - CRISPR Therapeutics-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der CRISPR Therapeutics AG (ISIN: CH0334081137, WKN: A2AT0Z, Ticker-Symbol: 1CG, Nasdaq-Symbol: CRSP) unter die Lupe.Der Gen-Schere-Spezialist CRISPR Therapeutics und sein Entwicklungspartner Vertex Pharmaceuticals seien der ersten Marktzulassung einer CRISPR/Cas9-basierten Therapie einen Schritt näher gekommen. Die US-Gesundheitsbehörde FDA habe positive Signale für die potenzielle Vertriebsgenehmigung von Exa-cel in einem Meeting gesendet. Es handele sich hierbei konkret um eine Sitzung des Beratenden Ausschusses für Zell-, Gewebe- und Gentherapien der FDA, in der die Beteiligten die CRISPR-Therapie Exa-cel zur Behandlung der Sichelzellerkränkung bei Menschen mit einem Alter von über 12 Jahren genauer unter die Lupe genommen hätten.Laut Bloomberg habe es zum Ende der Anhörung zwar keine Abstimmung darüber gegeben, ob die Behandlung von der FDA genehmigt werden solle. Mehrere Diskussionsteilnehmer hätten demnach jedoch gesagt, dass die Vorteile der Therapie die Risiken überwiegen würden. Exa-cel sei in der Sichelzell-Indikation ein beschleunigtes Zulassungsverfahren gewährt worden, bis zum 8. Dezember wolle die US-Gesundheitsbehörde eine Zulassungsentscheidung bekanntgeben.Nach einer Handelsaussetzung lege die Aktie von CRISPR Therapeutics in einer ersten Reaktion um satte 18% zu. Auch das Papier von Vertex verbuche moderate Zugewinne.Vertex Pharmaceuticals und allen voran CRISPR Therapeutics stünden vor einem wichtigen historischen Meilenstein. Die Chancen, dass die FDA in den kommenden Wochen Exa-cel grünes Licht erteile, stünden unverändert gut. Das Papier von CRISPR Therapeutics bleibe eine hochspekulative Depotbeimischung, die Aktie von Vertex an schwachen Handelstagen ein Kauf für jeden mutigen Anleger, so Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 01.11.2023)Aktien von Vertex befinden sich in einem Real-Depot der Börsenmedien AG.Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: CRISPR Therapeutics.